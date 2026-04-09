Дрессировщик назвал три породы собак, которых бы ни за что не хотел заводить

Для множества людей перспектива завести собаку является привлекательной. Они не просто верные и замечательные компаньоны, но и привносят юмор в нашу жизнь и дают нам идеальный повод выйти из дома на ежедневные прогулки и свежем воздухе.

Эксперт по поведению собак Уилл Атертон рассказал в Instagram, что есть три породы, которые он никогда бы не завел, несмотря на длительную работу с различными домашними любимцами.

Турецкий кангал

Турецкий кангал, происходящий из провинции Сивас в Турции, – это грозная и крепкая порода, изначально выведенная для защиты скота от хищников, таких как волки, медведи и шакалы.

Известные своей непревзойденной преданностью, острым умом и защитными инстинктами, кангалы поколениями пользовались доверием у хозяев.

Но эти собаки слишком активны, поэтому они не подходят для обычного образа жизни.

Кавказская овчарка

Кавказская овчарка, известная своими впечатляющими размерами и силой как защитник скота, происходит из Кавказских гор, охватывающих Европу и Азию.

Исторически эта порода защищала овец, отпугивая хищников, таких как волки, медведи и шакалы. Они известны своим мужеством, верностью и защитными инстинктами.

Эти собаки также очень серьезные – они активны и агрессивны в определенных моментах.

Английский мастиф

Английский мастиф, которого обычно называют просто "мастифом", – это большая порода, ценная за свой ласковый темперамент и преданность. Как одна из древнейших и самых тяжелых пород в мире, она изначально была выведена в Англии как сторожевая собака, компаньон в войне и партнер на охоте.

Их часто называют настоящими "нежными великанами" благодаря их спокойному темпераменту и глубокой преданности.

Однако, к сожалению, продолжительность жизни этой породы обычно довольно короткая, от 6 до 10 лет, что связано с их огромными размерами.

Также они уязвимы к многочисленным осложнениям со здоровьем, включая проблемы с суставами, сердечные заболевания и ожирение.

