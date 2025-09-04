Ветеринар назвал пять пород собак, которые лучше всего подойдут для хозяев-новичков

Стать владельцем собаки впервые – это захватывающий опыт. Хотя может возникнуть соблазн выбрать что-то уникальное или необычное, важно выбрать породу, которая соответствует вашему образу жизни, особенно если вы новичок во владении собакой и в ответственности и обязательствах, связанных с уходом за ней.

Видео дня

Каждая собака имеет свою личность, уровень энергии и темперамент, но некоторые породы более склонны к проблемам со здоровьем, могут потребовать более частых визитов к ветеринару или могут не лучше всего подходить для семей с детьми, поэтому важно хорошо подготовиться, прежде чем принимать решение. Ветеринар из Южной Африки доктор Амир Анвари поделился своим экспертным мнением в TikTok относительно пяти лучших пород собак, которые он рекомендовал бы тем, кто заводит собак впервые.

Бернский зенненхунд

Эта порода известна своим милым и ласковым характером, в целом легко дрессируется и, как правило, относительно здоровая, со средней продолжительностью жизни от 7 до 10 лет. Они также считаются терпеливыми и нежными, что делает их отличным выбором для владельцев начинающих собак.

Лабрадор

Неудивительно, что эта порода попала в список эксперта, ведь они являются одними из самых популярных собак в мире. Он описал их как любящих, ласковых, легко дрессируемых и адаптивных, даже отметив, что они идеальные компаньоны для таких занятий, как бег или плавание, и прекрасно ладят с детьми.

Однако он предостерег, что большой аппетит может сделать их склонными к увеличению веса, поэтому важно, чтобы они регулярно занимались физическими упражнениями, чтобы оставаться здоровыми.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

В отличие от предыдущего выбора, эта порода может стать неожиданностью. Доктор Анвари включил их в список с одной оговоркой. Они генетически предрасположены к заболеванию сердца, известному как болезнь митрального клапана, которое может привести к сердечной недостаточности с возрастом. Однако, при надлежащем медицинском уходе и лечении, это состояние часто можно эффективно контролировать.

Золотистый ретривер

Еще одним ожидаемым фаворитом в списке является золотистый ретривер, верная, ласковая и нежная порода, которую часто называют "типичной семейной собакой".

Известные своим мягким нравом и терпением, они прекрасно ладят с детьми, что делает их идеальным выбором как для семей, так и для тех, кто покупает собаку впервые.

Смешанные породы

Ветеринар сказал, что эти типы собак имеют меньше проблем со здоровьем, чем породистые собаки, и их легче приобрести. Он посоветовал обратиться в приют, а не покупать собаку у заводчика.

Благодаря повышенному генетическому разнообразию, эти собаки часто имеют меньше наследственных проблем со здоровьем, а также могут иметь более уравновешенный темперамент.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, разрешать ли собаке бегать по лестнице.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.