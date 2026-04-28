Ветеринар назвал 5 пород кошек, которых бы никогда не завел сам: с ними будет сложно

Завести кота, чтобы он стал частью семьи, – это достаточно важное дело. Вам нужно не только взвесить все варианты, связанные с вашим образом жизни, но и выбрать породу.

Один ветеринар раскрыл пять пород котов, которых он никогда бы не заводил, и причина его решения вызвала многочисленные споры среди любителей животных. Бен, известный в интернете как @ben.thevet поделился в Instagram своим честным мнением после лет работы с котами и наблюдения за проблемами со здоровьем, с которыми сталкиваются некоторые породы.

Кошка-сфинкс

Эта порода известна своим отсутствием шерсти. При этом ветеринар указал, почему он никогда не заводил бы именно эту породу.

По его словам, значительным недостатком является отсутствие у них усов, ведь они жизненно важны для навигации и общения. А отсутствие меха означает, что им часто трудно согреться.

Кроме того, он указал на более высокий риск сердечных заболеваний и более короткую продолжительность жизни.

Кот манчкин

Далее идет кот породы манчкин, известный своими короткими лапами. По словам ветеринара, порода может иметь проблемы с подвижностью и получить артрит в молодом возрасте.

Шотландская вислоухая

Эта порода становится все более популярной, частично благодаря таким знаменитостям, как Тейлор Свифт.

Хотя их сложенные ушки могут выглядеть мило, Бен предупредил: "У всех них одинаковое генетическое расстройство, что также означает, что у них развивается болезненный артрит в молодом возрасте".

Он сказал, что рост популярности вызывает беспокойство, добавив, что многие люди либо не исследуют породу, либо решают игнорировать риски.

Кошка породы саванна

Четвертая порода в его списке – саванна – гибрид домашней кошки и дикого сервала.

"Я видел нескольких на тренировке и должен сказать, что я их боялся", – сказал он.

Описывая их как больших, сильных и более инстинктивных, чем типичные домашние кошки, он сказал, что с ними может быть чрезвычайно трудно справляться в домашних условиях.

Персидские коты

В конце концов, он выделил персидских кошек, в частности тех, которые имеют плоскую морду.

"Мне очень жаль этих котов", – сказал он, объясняя, что строение их мордочки может привести к трудностям с дыханием, проблемам с глазами и частым инфекциям, а также к проблемам с уходом за собой.

