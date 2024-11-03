Ветеранов и лиц с инвалидностью будут привлекать к разминированию территорий: как это будет работать

В Украине планируется привлекать к разминированию территорий ветеранов и лиц с инвалидностью. Отмечается, что одной из главных целей этой деятельности в системе ведомства есть равный доступ к работе в этой сфере.

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Об этом говорится в сообщении Минобороны. В частности, планируется увеличение привлечения женщин, ветеранов, пострадавших от взрывоопасных предметов и лиц с инвалидностью.

Об этом шла речь во время семинара "Равные возможности: привлечение людей с инвалидностью к занятости в противоминной деятельности". 2 ноября прошел в Киеве при финансовом содействии правительству Швеции.

"Сейчас большое внимание уделяется внедрению политик, обеспечивающих равный доступ к работе в сфере противоминной деятельности, созданию специализированных обучающих программ, которые будут включать как технические, так и нетехнические навыки, необходимые для работы в этой сфере и создание условий, обеспечивающих комфортное и безопасное трудоустройство", – сообщил начальник управления противоминной деятельности - заместитель начальника Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Олег Шуварский.

Он отметил, что программа по трудоустройству людей с инвалидностью, среди которых ветераны войны, в Украине реализует ООН. В рамках этого проекта первые четверо пострадавших от взрывоопасных предметов украинцев получили работу в международной организации The HALO Trust.

Они будут анализировать снимки со спутников и БПЛА для обнаружения и картографирования загрязненных минами территорий. Предложение работы украинцы получили через месяц после завершения соответствующего курса с привлечением лиц с инвалидностью к занятости в противоминной деятельности.

Участники семинара также ознакомились с подходами к трудоустройству и организации рабочих мест для лиц с инвалидностью в противоминной деятельности. Кроме того, прошли практические занятия.

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области жители одного из населенных пунктов обнаружили на поле остатки ракеты X-55. Чтобы удалили "находку", на место вызвали саперов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области работники во время уборки промышленной зоны обнаружили минометную мину в САУ "Нона-С". Взрывоопасную находку изъяли саперы.

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