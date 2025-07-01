Ветерана ВСУ судят за инцидент с полицейским в Чернигове: что произошло и почему в сети возмущены

В Чернигове судят ветерана российско-украинской войны, боевого офицера Артема Панчика. Дело на ветерана завели из-за инцидента, который произошел в ночь на 22 мая.

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По словам офицера, его обвиняют в том, что он якобы совершил наезд на полицейского и зажал его между домом и автомобилем. Ветеранские организации возмущены таким отношением к защитнику и хотят, чтобы общественность обратила внимание на инцидент.

По данным областного управления полиции, в ночь на 22 мая в Черниговское районное управление полиции поступило сообщение о том, что экипаж патрульных полицейских за нарушение ПДД остановил автомобиль. Патрульные заявили, что водитель легковушки находится в розыске за нарушение мобилизационного законодательства. По версии полиции, мужчина позвонил по телефону своему 27-летнему товарищу, который прибыл на место происшествия собственным автомобилем и совершил наезд на патрульного.

Ветеран рассказал в интервью журналистам, что на самом деле он по просьбе знакомого привез техпаспорт на авто, который остановили патрульные полицейские. Знакомый Артема внезапно принялся бежать от полиции. Когда они заехали во двор, знакомый выбежал из машины, а Артем стал сдавать назад, чтобы развернуться. По версии полиции, именно в этот момент он якобы совершил наезд на полицейского и зажал его между домом и автомобилем.

Панчик утверждает, что это были непреднамеренные действия. В тот момент было темно, сзади светили проблесковые сигналы патрульной машины и в зеркалах не было видно полицейского.

Журналист Евгений Плинский сообщил в Facebook, что в начале 2025 года Артем Панчик получил ранения и демобилизовался и после 10 лет в армии. По его словам, после инцидента 22 мая ветерану мгновенно предъявили подозрение по ч. 2 статьи 345 Уголовного кодекса. Более того, боевому офицеру суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста из-за якобы "отсутствия социальных связей и склонности к уголовным правонарушениям".

В военной части его характеризуют, как высоко дисциплинированного военного, во время службы он не получал выговоров. Поставленные задачи выполнял своевременно и оперативно. В сложных ситуациях решения принимал своевременные, умело организовывал современное сражение. Всегда действовал в рамках законодательства и имел штабную культуру.

"Я ни в коем случае не оправдываю действия Артема в его конфликте с полицейскими и не поддерживаю его драку с ними – это точно неправильно. Но действия полиции, прокуратуры Чернигова и суда выглядят еще более неадекватными и спекулятивными", – написал журналист.

Также он добавил, что все военные возвращаются в тыл с обостренным чувством справедливости и проблемы они решают, как на фронте – мгновенно, подручными средствами. Плинский уверен, что конфликт полиции и Панчика должен был завершиться не перспективой пяти лет тюрьмы для него, а профилактической беседой и психологической поддержкой.