'Ветеран – ресурс государства': Роман Бочкала выступил на Всемирном конгрессе по пробации

Украина не только держит фронт, но и становится глобальным лидером в разработке передовых социальных и правовых стратегий. Пока защитники отражают полномасштабную агрессию РФ, Минюст и Государственная уголовно-исполнительная служба (ГУИС) Украины трансформируют систему уголовной юстиции под вызовы времени. В этом году уникальный отечественный опыт стал одной из ключевых тем на Всемирном конгрессе по пробации и условно-досрочному освобождению (World Congress on Probation and Parole), который проходит на Бали, Индонезия.

Как сообщает "СтопКор", Украину на Конгрессе представляет мощная делегация: представитель ДКВС Украины Дмитрий Андреев, председатель Консультативно-экспертного совета (КЭР) при ДКВС, общественный деятель и соучредитель БФ "Батальон Волонтер" Роман Бочкала, а также руководитель рабочей группы КЭР при ДКВС, ведущий практик-психолог по ресоциализации Валентин Ким.

Украинская сторона представила уникальный отечественный опыт функционирования системы пробации в условиях полномасштабной войны. Одним из центральных событий Конгресса 16 апреля стало выступление Романа Бочкалы, который представил стратегию реинтеграции ветеранов в систему пробации.

В основе стратегии лежит тезис, который ранее был нетипичным для системы исполнения наказаний: "Ветеран заслуживает уважения даже тогда, когда переступил закон".

По словам Бочкалы, Украина имеет дело с беспрецедентным процессом – массовым возвращением людей с фронта к гражданской жизни. Некоторые из них из-за сложного психоэмоционального состояния и последствий травм оказываются в поле зрения правосудия.

Однако статистика впечатляет: по состоянию на начало 2026 года более 1400 ветеранов уже находятся на учете в органах пробации, а общее количество субъектов пробации достигает около 60 тысяч человек. При этом еще более 4600 человек из этой категории имеют опыт военной службы.

"Фактически, пробация сегодня работает на передовой с последствиями войны в гражданской среде", – подчеркнул Бочкала.

Он отметил, что около 66% ветеранов, совершивших правонарушения, остаются в обществе, а значит, именно система пробации становится ключевым инструментом их реинтеграции. В то же время существующие подходы в значительной степени остаются инструментами мирного времени, что обусловливает необходимость глубокой трансформации всей системы.

"Мы должны честно признать: система не может работать с этими людьми инструментами мирного времени. Нужна полная смена нарратива: ветеран – это не носитель криминального риска, а человек с комплексными последствиями войны. Контроль без поддержки только повышает риски, а не снижает их", – подчеркнул Роман Бочкала во время выступления.

В центре новой ветеранской политики – человекоцентричный подход

По словам Бочкалы, ветеран не должен рассматриваться исключительно как носитель криминального риска. Речь идет о людях с комплексными психосоциальными последствиями войны, для которых контроль без надлежащей поддержки только повышает риски повторных правонарушений.

Среди ключевых принципов новой ветеранской политики:

1. Системная трансформация, а не точечные решения. Пробация, суды, социальные службы и система здравоохранения должны действовать в единой логике реинтеграции.

2. Человекоцентричность. – Ветеран это не носитель криминального риска, а человек с комплексными психосоциальными последствиями войны. Контроль без поддержки не снижает риски, а повышает их.

3. Интеграция социальной и уголовной политики. Правонарушения ветеранов нельзя рассматривать исключительно как юридическую проблему – это всегда комплекс социальных и психологических факторов.

4. Ранняя реинтеграция. Государство должно работать с рисками до того, как они приводят к правонарушению, а не после.

5. Здоровье как ключевой фактор. Практика показывает, что именно психологические и когнитивные нарушения часто определяют способность ветерана к адаптации.

6. Работа с социальной средой. Семья, ближайшее окружение, ветеранские сообщества являются ключевыми элементами реинтеграции, и система должна работать вместе с ними.

7. Изменение нарратива: Ветеран – это не угроза, а ресурс, и от того, как государство работает с этим ресурсом, зависит результат.

Научный подход и системные изменения

Впервые в Украине на основе исследования 500 человек был сформирован "социально-правовой портрет ветерана". Исследование доказало, что проблемы защитников, совершивших правонарушения, связаны не с "криминальной идентичностью", а с факторами дезадаптации: потерей здоровья, отсутствием работы и психологической нагрузкой.

Благодаря активной позиции Министерства юстиции и ДКВС Украины, система пробации превращается в сервисную службу. При поддержке Консультативно-экспертного совета (КЭР) внедряются индивидуальные программы ресоциализации, включающие психологическую помощь и содействие в трудоустройстве. Важным элементом является также международное сотрудничество, в частности с Нидерландской службой пробации (CILC), что позволяет интегрировать лучшие европейские практики в украинские реалии.

Важную роль в этом процессе играет и общественный сектор

На сегодня подписано уже 80 соглашений о сотрудничестве с неправительственными организациями и учреждениями.

Благотворительный фонд "Батальон Волонтер", соучредителем которого является Роман Бочкала, активно поддерживает инициативы Минюста и Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в этом процессе.

В прошлом году Фонд был отмечен благодарностью Министерства юстиции и ДКВС за активное участие в реализации социальных проектов. волонтеры фонда работают по нескольким критически важным направлениям:

Ментальная поддержка персонала ДКВС, который ежедневно сталкивается со сверхвысокой эмоциональной нагрузкой. Индивидуальное социальное сопровождение ветеранов, что помогает им адаптироваться к мирной жизни и не допустить повторных правонарушений. Обеспечение доступа к психологической помощи и программам ресоциализации.

Такое взаимодействие государства и гражданского общества является примером эффективной модели партнерства.

Благодаря совместным усилиям Министерства юстиции, ДКВС Украины, Консультативно-экспертного совета и волонтеров БФ "Батальон Волонтер" постепенно выстраивается новая система, в которой справедливость должна сочетаться с человечностью.

Украина также активно развивает международное сотрудничество, в частности обменивается опытом с европейскими партнерами, что позволяет внедрять лучшие практики реинтеграции и снижения рисков рецидива.

Как резюмировал Роман Бочкала: "Реинтеграция требует сотрудничества. Мы приглашаем международных партнеров к обмену опытом, ведь от того, как мы вернем наших героев домой – и физически, и ментально – зависит будущее нашего государства".

Сегодня Украина уже не просто перенимает чужой опыт, а создает собственные стандарты пробации в условиях войны

Заметим, Всемирный конгресс, который в этом году проходит на Бали, – это престижный форум, который раз в два года объединяет элиту специалистов в области правосудия и ресоциализации из десятков стран мира. Выбор Индонезии как места проведения является символическим. Страна с населением почти 288 миллионов человек (четвертое место в мире) сейчас находится на пути масштабных реформ. Ее пенитенциарная система сталкивается с серьезными вызовами: тюрьмы переполнены почти вдвое от нормы, а более 270 тысяч человек находятся за решеткой. На этом фоне украинская модель пробации, которая делает ставку на общество и поддержку, выглядит настоящим прорывом.

Участие во Всемирном конгрессе является важным шагом для усиления международного диалога и демонстрации того, как украинская система уголовной юстиции адаптируется к беспрецедентным вызовам войны, формируя новую философию работы с ветеранами – основанную на уважении, поддержке и долгосрочной реинтеграции.