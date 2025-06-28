Ветер усилится: синоптики сказали, где в воскресенье пройдут грозы

В воскресенье, 29 июня, в Украине будет облачно с прояснениями. В западных областях и на Левобережье небольшие кратковременные дожди (на Сумщине и Полтавщине ночью умеренные). На остальной территории без осадков.

Видео дня

Об этом сообщил "Укргидрометцентр". Также синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в большинстве областей.

"Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью в большинстве северных, центральных и южных областей, днем в Украине, кроме востока, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°С. Днем 21-26°С, на Закарпатье до 29°С", – говорится в прогнозе.

В Киеве и области также будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура ночью 12-17°С, днем 21-26°С.

В Киеве ночью 13-15°С, днем 23-25°С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и столицы

29 июня порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

29 июня ночью в большинстве северных, центральных и южных областей, днем в Украине, кроме востока, порывы ветра 15-20 м/с. I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Киеве и области. До конца суток 28 июня и в течение суток 29 июня ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

Напомним, что весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги мая 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха в городе в мае составила 13,6°С, что ниже климатической нормы на 2,2°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!