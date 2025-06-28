Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве и области: все подробности

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Киеве и области. До конца суток 28 июня и в течение суток 29 июня ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и городу Киеву. В ближайший час с удержанием до конца суток 28 июня и в течение суток 29 июня порывы ветра 15-18 м/с. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", – говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе КГГА напомнили о советах специалистов. Во время сильного ветра нужно плотно закрывать окна; убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Кроме того, лучше держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в субботу, 28 июня, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют небольшие кратковременные дожди. Воздух в регионе максимально прогреется до +24°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!