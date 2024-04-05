Весьма опасное явление: чем грозит для украинцев пыль из Сахары

Пыль из Сахары, которая может снова накрыть Киев на выходных (6 и 7 апреля), может ухудшить состояние детей, пожилых людей, а также тех, кто имеет респираторные заболевания. Поэтому украинцам в случае повторения этого явления советуют защититься от загрязненного воздуха.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал заместитель председателя КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий Владимир Прокопив. Он сказал, что "это абсолютно не шутки", ведь воздух насыщается мелкодисперсной пылью.

Если пыль из Сахары снова будет наблюдаться в Украине, Прокопив рекомендует:

– ограничить прогулки и пребывание на свежем воздухе;

– закрывать окна;

– пить достаточное количество воды.

"Рекомендую не шутить по поводу Египта, потому что это достаточно опасное явление. Слава богу, оно не является долгим. Сейчас мы имеем весенний ветер, который очень быстро это убирает. По состоянию на вчера и сегодня (3 и 4 апреля. – Ред.) в Киеве мы дышим очень чистым воздухом", – подытожил он.

Как писал OBOZ.UA:

– 6 и 7 апреля в Европу снова придет теплый воздух с севера Африки, который принесет с собой мелкую пыль из Сахары. Ею второй раз накроет и Украину.

– Это необычное природное явление уже наблюдалось в нашей стране 1-2 апреля.

– Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха также рекомендовала меньше находиться на открытом воздухе, включать воздухоочистители, если есть, и закрывать окна.

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