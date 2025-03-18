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Весенний крабовый салат: что добавить в блюдо для яркого вкуса
Крабовые палочки – очень вкусный и бюджетный продукт, который может быть основой для салатов, вкусных закусок. Еще из них можно сделать намазку.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого крабового салата, со свежими огурцами и зеленью.
Ингредиенты:
- крабовые палочки
- листья салата
- свежие огурцы
- кукуруза
- огурцы
- яйца вареные
Для заправки:
- белый йогурт
- соль
- горчица
Способ приготовления:
1. Порежьте крабовые палочки, листья салата, огурцы, яйца и добавьте кукурузу.
2. Смешайте все для соуса и заправьте салат, перемешайте.
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