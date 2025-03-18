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Весенний крабовый салат: что добавить в блюдо для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
960
Рецепт салата

Крабовые палочки – очень вкусный и бюджетный продукт, который может быть основой для салатов, вкусных закусок. Еще из них можно сделать намазку.

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Салат из крабовых палочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого крабового салата, со свежими огурцами и зеленью.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • крабовые палочки
  • листья салата
  • свежие огурцы
  • кукуруза
  • огурцы
  • яйца вареные

Для заправки:

  • белый йогурт
  • соль
  • горчица

Способ приготовления:

1. Порежьте крабовые палочки, листья салата, огурцы, яйца и добавьте кукурузу.

Ингредиенты для салата

2. Смешайте все для соуса и заправьте салат, перемешайте.

Готовый салат

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