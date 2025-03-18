Весенний крабовый салат: что добавить в блюдо для яркого вкуса

Крабовые палочки – очень вкусный и бюджетный продукт, который может быть основой для салатов, вкусных закусок. Еще из них можно сделать намазку.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого крабового салата, со свежими огурцами и зеленью.

Ингредиенты:

крабовые палочки

листья салата

свежие огурцы

кукуруза

огурцы

яйца вареные

Для заправки:

белый йогурт

соль

горчица

Способ приготовления:

1. Порежьте крабовые палочки, листья салата, огурцы, яйца и добавьте кукурузу.

2. Смешайте все для соуса и заправьте салат, перемешайте.

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