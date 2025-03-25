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Весенние полезные оладьи из кабачков: как правильно готовить, чтобы они не распадались

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
468
Рецепт блюда

Кабачки – очень простые, при этом очень вкусные и бюджетные овощи, которые могут быть основой для приготовления вкусных оладий, салатов, блинов, запеканок, а также их можно мариновать.

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Оладьи из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных оладий из кабачков, которые готовятся всего 10 минут.

Рецепт оладий

Ингредиенты:

  • 1 кабачок (300-350 г.)
  • 1 яйцо
  • соль
  • черный перец
  • сушеный/свежий чеснок
  • 3-4 ст.л. муки

Способ приготовления:

1. Кабачок натираем, в него добавляем яйцо, соль, перец, чеснок и хорошо перемешиваем. Всыпаем муку и замешиваем однородное тесто. 

Основа для оладий

2. Жарим кабачки на хорошо разогретой сковороде на низком огне под крышкой до образования золотистой корочки с обеих сторон.

Жареные оладьи

Подавайте со сметаной, с овощным салатом!

Оладьи из кабачков

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