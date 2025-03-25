Весенние полезные оладьи из кабачков: как правильно готовить, чтобы они не распадались

Кабачки – очень простые, при этом очень вкусные и бюджетные овощи, которые могут быть основой для приготовления вкусных оладий, салатов, блинов, запеканок, а также их можно мариновать.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных оладий из кабачков, которые готовятся всего 10 минут.

Ингредиенты:

1 кабачок (300-350 г.)

1 яйцо

соль

черный перец

сушеный/свежий чеснок

3-4 ст.л. муки

Способ приготовления:

1. Кабачок натираем, в него добавляем яйцо, соль, перец, чеснок и хорошо перемешиваем. Всыпаем муку и замешиваем однородное тесто.

2. Жарим кабачки на хорошо разогретой сковороде на низком огне под крышкой до образования золотистой корочки с обеих сторон.

Подавайте со сметаной, с овощным салатом!

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