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Весенние полезные оладьи из кабачков: как правильно готовить, чтобы они не распадались
Кабачки – очень простые, при этом очень вкусные и бюджетные овощи, которые могут быть основой для приготовления вкусных оладий, салатов, блинов, запеканок, а также их можно мариновать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных оладий из кабачков, которые готовятся всего 10 минут.
Ингредиенты:
- 1 кабачок (300-350 г.)
- 1 яйцо
- соль
- черный перец
- сушеный/свежий чеснок
- 3-4 ст.л. муки
Способ приготовления:
1. Кабачок натираем, в него добавляем яйцо, соль, перец, чеснок и хорошо перемешиваем. Всыпаем муку и замешиваем однородное тесто.
2. Жарим кабачки на хорошо разогретой сковороде на низком огне под крышкой до образования золотистой корочки с обеих сторон.
Подавайте со сметаной, с овощным салатом!
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