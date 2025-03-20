Весеннее равноденствие: сколько длится день и ночь 20 марта

Весеннее равноденствие – это астрономическое явление, знаменующее начало настоящей весны. После этой даты дни становятся длиннее, а ночи короче, что символизирует пробуждение природы и приход тепла.

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В 2025 году весеннее равноденствие состоится 20 марта в 11:01 по восточноевропейскому времени. Именно в этот момент Солнце расположится точно над экватором, а день и ночь будут примерно одинаковой продолжительностью. OBOZ.UA рассказывает о традициях равноденствия и объясняет, сколько будет длиться день и ночь в этот период.

Почему дата равноденствия меняется

Хотя мы привыкли думать, что весеннее равноденствие всегда приходится на 20 или 21 марта, его точная дата и время меняются. Это связано с тем, что продолжительность земного года не равняется ровно 365 дням, а составляет 365 дней, 5 часов и 48 минут. Чтобы компенсировать эту разницу, в григорианском календаре каждые четыре года прибавляется високосный год.

Поэтому весеннее равноденствие может приходиться на разные даты: например, в 2044 году оно состоится 19 марта, а в 2102 году – 21 марта. Точные прогнозы рассчитывают астрономические учреждения, такие как Институт небесной механики и вычислений (IMCCE).

Астрономическое значение весеннего равноденствия

Название "равноденствие" происходит от латинского equinoxium, что означает "равенство дня и ночи". В этот день продолжительность светлого и темного периода суток почти одинакова в обоих полушариях Земли.

Однако день на самом деле немного длиннее ночи, и это объясняется двумя факторами:

Атмосферная рефракция – из-за преломления света в атмосфере Солнце становится видимым еще до того, как его центр пересечет горизонт.

Угловой диаметр Солнца – день определяется не моментом появления центра солнечного диска над горизонтом, а первым его краем.

Таким образом, даже в день равноденствия световая часть суток длится немного более 12 часов.

Весеннее равноденствие в украинской традиции

Для наших предков весеннее равноденствие было важным событием, символизирующим новый жизненный цикл природы. Древние славяне отмечали этот день как начало нового года, ведь после долгой зимы возвращалось тепло, а земля пробуждалась для плодородия.

С приходом христианства традиции претерпели изменения, однако некоторые дохристианские обряды остались. Например, праздник жаворонков, когда выпекали 40 фигурок птичек из теста, символизировавших приход весны. Дети бегали с ними по селу, подбрасывая в небо и произнося заклички, что "будили" природу.

Весеннее равноденствие в культурах мира

Весеннее равноденствие имеет особое значение во многих культурах мира.

В Японии день официально признан государственным праздником и называется Шунбун-но хи. Японцы посещают могилы предков, устраивают семейные собрания и отмечают гармонию природы.

Иран: в день равноденствия празднуется Навруз – персидский Новый год, имеющий тысячелетнюю историю. Этот праздник символизирует обновление и начало нового цикла жизни.

Китай: существует традиция ставить яйцо вертикально. Считается, что в этот день из-за равновесия небесных сил это сделать легче.

Майя и ацтеки: в древних цивилизациях равноденствие имело сакральное значение. В Чичен-Ике (Мексика) на пирамиде Кукулькана можно наблюдать оптическую иллюзию – свет создает изображение змеи, "спускающейся" лестницей храма.

Иудейская традиция: весеннее равноденствие связано с праздником Песах, символизирующим выход евреев из Египта и начало новой жизни.

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