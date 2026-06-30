Вернуть душевное равновесие: как психологи Фонда Рината Ахметова помогают детям справляться со стрессом войны

В условиях войны больше всего страдают дети. На сменах "Блогер Кемп", организованных Фондом Рината Ахметова, психологи помогают подросткам справляться со стрессом, восстанавливать эмоциональное равновесие и внутренний баланс.

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Специалисты объясняют: у каждого ребенка есть свои факторы стресса – кто-то тяжело переживает постоянные воздушные тревоги и ракетные атаки, другие – длительную разлуку с родителями, постепенно теряя с ними эмоциональную связь. Именно поэтому подход к каждому ребенку, приезжающему в "Блогер Кемп", индивидуален.

В ответ на эти вызовы Фонд Рината Ахметова разработал уникальное руководство по психологической самопомощи "Время позаботиться о себе". Скачать руководство можно по ссылке.

"Каждый из них – уникальный человек со своей историей. Здесь они могут быть просто детьми. Мы вдохновляем, мотивируем, дарим веру в себя и в будущее. Кемп – это пространство, где детям возвращают чувство безопасности", – говорит Нина Кущенко, психолог Фонда.

На групповых занятиях в лагере психологи используют интерактивные и телесные методики. Особое место занимают антистрессовые техники заземления и восстановления баланса. Дети запоминают эти упражнения и затем при необходимости используют их в повседневной жизни.

Практика "Обними бабочку" – упражнение, которое быстро приводит в чувство во время волнения. Дети скрещивают руки на плечах и легкими ритмичными постукиваниями успокаивают нервную систему.

Практика "Австралийский дождь" – это интерактивное психологическое упражнение-разминка. Ребёнок выполняет ритмические движения по активным точкам на теле, что действует как быстрый "перезапуск" для мозга, снимает напряжение, мгновенно возвращает сосредоточенность и помогает расслабиться.

Практика "Заземление" – важный контакт с природой. Во время прогулок и походов дети чувствуют землю под ногами, внимательно наблюдают за окружающей средой и взаимодействуют с природой, что помогает снизить тревожность и стабилизировать эмоциональное состояние.

Специалисты рекомендуют выполнять эти упражнения как для преодоления последствий стресса, так и в профилактических целях. Они просты и эффективны: помогают телу снимать напряжение через мышечную память и способствуют стабилизации психоэмоционального состояния.

"Так же, как телефон нужно подзаряжать, точно так же и тело нужно подзаряжать. И это можно сделать с помощью активных физических упражнений", – отмечает психолог Людмила Ибрагимова.

Специалист отмечает, что в настоящее время запросы детей существенно меняются. Помимо запросов, связанных с преодолением тревожности и возвращением чувства безопасности, подростки хотят научиться управлять эмоциями, проявлять лидерство и находить новые смыслы для самореализации. И именно за этим они приезжают в "Блогер Кемп".

"Блогер Кемп" – это мероприятие, которое помогает украинской молодежи поверить в свои силы, отдохнуть и оздоровиться на свежем воздухе, познакомиться с новыми друзьями и с уверенностью смотреть в собственное будущее и будущее своей страны, несмотря на вызовы современности.

Благодаря программе "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" уже более 5 тысяч детей из разных уголков страны получили возможность восстановить силы, обрести надежду и получить новые впечатления. За годы деятельности Фонда поддержку получили более 6 миллионов детей Украины.