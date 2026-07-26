Вернулся из-за границы, чтобы с братом уйти на войну: на Херсонщине погиб оператор БПЛА Юрий Москалюк

Во время выполнения боевого задания в Херсонской области погиб оператор БПЛА Юрий Москалюк. В начале полномасштабного вторжения он находился за границей, однако вернулся, чтобы защищать родину – плечом к плечу со своим родным братом.

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Без отца остался маленький сын, который в этом году должен пойти в школу. О потере сообщили в Гвидецкой территориальной громаде.

Что известно о Герое

На днях жители Гвидзецкой громады получили трагическое известие: защищая Украину, погиб в бою с врагом их земляк Юрий Москалюк из села Хомяковка.

Юрий родился 25 апреля 1994 года.

"Вся Хомяковка помнит Юрия еще мальчиком. Здесь прошли его детские годы, здесь он получал первые знания, окончил 9 классов в Гвиздецком лицее. Впоследствии он выбрал светлую и нужную людям профессию – окончил Коломыйское училище № 17 и получил специальность электрика. Он дарил свет людям при жизни и стал светом для всей страны в своем последнем бою", – говорят в громаде.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, Юрий Москалюк находился за границей. Узнав, что на украинскую землю пришла беда, он принял решение вернуться домой – чтобы с оружием в руках защищать Украину.

"Зов родного дома оказался сильнее всего. Он не колебался ни минуты: вернулся домой и уже 6 марта 2022 года был призван Коломыйским РТЦК и СП. Вместе с родным братом Иваном они плечом к плечу, как настоящие гиганты духа, добровольцами отправились на фронт", – рассказали в громаде.

В армии, как говорят на малой родине воина, Юрий стал "глазами" защитников: мужчина был оператором беспилотных летательных аппаратов взвода ударных беспилотных авиационных комплексов 3-го батальона воинской части А7030.

"Он уничтожал врага с неба, отстаивая каждый клочок родной земли. Судьба отмерила Юрию короткую, но величественную жизнь, а самый тяжёлый крест выпал на долю брата Ивана, который делил с ним окопную жизнь. Именно Иван первым сообщил семье эту кровавую, невыразимо тяжёлую новость... 22 июля 2026 года во время выполнения боевого задания на южной окраине села Костырка Бериславского района Херсонской области сердце Героя навек остановилось", – говорится в сообщении на странице Гвиздецкой громады в Facebook.

Дома с победой воина ждали родители, любимая жена и маленький сын, который в сентябре этого года должен пойти в первый класс. Вместо этого 25 июля Юрий вернулся домой на щите.

Как сообщал OBOZ.UA, в бою с врагом погиб воин из Тернопольской области. Андрей Бидюк погиб 21 июля в Покровском районе Донецкой области. Через два дня ему должно было исполниться 26 лет.

Также на войне погиб пограничник из Волыни. Дома Валентина Пирожика ждали две дочери и жена.

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