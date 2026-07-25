Через два дня ему должно было исполниться 26 лет: в бою с врагом пал воин из Тернопольской области. Фото

Защищая Украину, в Донецкой области погиб военнослужащий из Тернопольской области Андрей Бидюк. Его жизнь оборвалась 21 июля в Покровском районе.

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Через два дня Герой должен был отмечать свой 26-й день рождения. О потере сообщили в Почаевском городском совете.

Что известно о Герое

"Вновь трагическая весть потрясла Почаевскую громаду. С глубокой скорбью сообщаем о невосполнимой утрате – в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины погиб наш земляк, житель села Ридомиль Бидюк Андрей Михайлович", – отмечается в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что он родился 23 июля 2000 года.

В рядах Сил обороны солдат Андрей Бидюк проходил службу в должности стрелка – помощника пулеметчика в батальоне оперативного назначения одной из воинских частей.

21 июля этого года защитник выполнял боевое задание вблизи населённого пункта Боковое Покровского района. Из этого задания молодой воин не вернулся. Он не дожил два дня до своего 26-летия.

"Андрей отдал самое дорогое – свою жизнь. До последнего вздоха он оставался верным воинской присяге, мужественно защищая Украину, её свободу и мирное будущее украинского народа. Почаевский городской совет и вся громада выражают искренние соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам погибшего защитника. Никакие слова не способны утешить от боли этой утраты. Вместе с вами мы склоняем головы в глубокой скорби и разделяем вашу боль. О времени встречи кортежа с телом погибшего Защитника и церемонии похорон будет сообщено дополнительно. Низкий поклон Герою за его самоотверженность и отвагу. Светлая и вечная память Защитнику Украины. Герои не умирают!" – отметили в Почаевском городском совете.

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