Без отца остались две дочери: на войне погиб пограничник с Волыни. Фото

Защищая Украину, погиб пограничник из Волынской области Валентин Пирожик. Свой последний бой он принял 21 июля в Харьковской области.

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У воина остались две дочери. О потере сообщила глава Велимченской громады Анастасия Павлович.

Что известно о Герое

О гибели на войне еще одного односельчанина в Велимченской громаде узнали 23 июля. Жизнь военнослужащего Госпогранслужбы, старшего солдата Валентина Пирожика оборвалась 21 июля, когда он выполнял боевое задание вблизи Юрченково в Харьковской области.

Глава громады рассказала, что Валентин родился в 1985 году, жил он в селе Велимче.

Дома его ждали жена, две дочери, родители, а также брат и сестра.

"Валентин был мужественным защитником, верным военной присяге и своему государству. Он до последнего вздоха выполнял свой долг, отдав самое дорогое – собственную жизнь – чтобы мы могли жить на родной земле, воспитывать детей и встречать рассветы под украинским небом. Сегодня невыразимая боль охватила его семью... От имени всего Велимченского сельского совета и жителей громады выражаю искренние соболезнования семье, близким, сослуживцам и всем, кто знал Валентина. Мы разделяем ваше горе и склоняем головы в глубокой скорби", – отметила глава Велимченской громады.

О дне и времени встречи, а также о церемонии похорон Героя, возвращающегося домой на щите, в громаде сообщат дополнительно.

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