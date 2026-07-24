Без отца остались две дочери: на войне погиб пограничник с Волыни. Фото
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Защищая Украину, погиб пограничник из Волынской области Валентин Пирожик. Свой последний бой он принял 21 июля в Харьковской области.
У воина остались две дочери. О потере сообщила глава Велимченской громады Анастасия Павлович.
Что известно о Герое
О гибели на войне еще одного односельчанина в Велимченской громаде узнали 23 июля. Жизнь военнослужащего Госпогранслужбы, старшего солдата Валентина Пирожика оборвалась 21 июля, когда он выполнял боевое задание вблизи Юрченково в Харьковской области.
Глава громады рассказала, что Валентин родился в 1985 году, жил он в селе Велимче.
Дома его ждали жена, две дочери, родители, а также брат и сестра.
"Валентин был мужественным защитником, верным военной присяге и своему государству. Он до последнего вздоха выполнял свой долг, отдав самое дорогое – собственную жизнь – чтобы мы могли жить на родной земле, воспитывать детей и встречать рассветы под украинским небом. Сегодня невыразимая боль охватила его семью... От имени всего Велимченского сельского совета и жителей громады выражаю искренние соболезнования семье, близким, сослуживцам и всем, кто знал Валентина. Мы разделяем ваше горе и склоняем головы в глубокой скорби", – отметила глава Велимченской громады.
О дне и времени встречи, а также о церемонии похорон Героя, возвращающегося домой на щите, в громаде сообщат дополнительно.
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