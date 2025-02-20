'Верность, которую не сломать': в Черновцах собака каждый день ждет у подъезда своего хозяина, которого мобилизовали. Видео

В Черновцах у подъезда собака каждый день ждет своего хозяина, который защищает Украину. Четырехлапый не идет искать новый дом, а просто ждет.

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Трогательным видео в Facebook поделилась Наталья Фрунзе. Она просит неравнодушных людей взять животное хотя бы на передержку.

"Верность, которую не сломать. Вчера я написала о хаски, который приходит к зданию департамента, а сегодня узнала его историю – она касается сердца. Этот красавец-хаски остался сам. Его хозяина недавно мобилизовали, и теперь собака ежедневно сидит у подъезда, ожидая его. Он не идет, не ищет другого дома. Просто ждет", – говорится в сообщении.

Как стало известно, ранее собака была бездомной и лишь несколько месяцев назад нашла своего хозяина, они были неразлучными. Но случилось так, что животное снова осталось одиноким, но верным. Сейчас его подкармливают и хвостику нужен временный дом.

"Хозяин обязательно вернется. И я уверена, что первое, кого он будет искать – это своего друга, который так преданно его ждет", – говорится в сообщении.

Пользователей взбудоражил такой поступок четырехлапого, некоторые даже начали искать выход из данной ситуации.

Напомним, недавно ГПСУ рассказали, что украинский пограничник спас щенка в зоне проведения боевых действий, а с началом ротации защитник забрал животное с собой домой. Щенок был найден на снегу возле места дислокации. Военные приютили его и подкармливали детской смесью и дали кличку Лаки.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале февраля, в Сумах спасатели освободили маленького щенка, оказавшегося в ловушке. Щенок застрял в металлическом заборе и не мог выбраться самостоятельно. К счастью собака не пострадала.