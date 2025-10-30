'Верил в будущее и боролся за него': в боях на Донетчине погиб защитник из Винницкой области. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Винницкой области Евгений Яцков. Долгое время защитник считался пропавшим без вести.

Тело воина удалось идентифицировать 22 октября 2025 года. Об этом в Facebook сообщает Барский городской совет.

Воин погиб в Покровском районе

На основании постановления об идентификации личности была подтверждена смерть военнослужащего Евгения Яцкова. Почти год защитник считался пропавшим без вести.

Мужчина погиб еще 30 декабря 2024 во время выполнения боевого задания в Покровском районе Донецкой области. Он служил на должности разведчика-гранатометчика в воинской части А4030.

На момент гибели военнослужащему было 39 лет.

"Евгений верил в будущее, боролся за него. Выражаем искренние соболезнования семье и близким. Сердце Евгения навеки остановилось, но он продолжит жить в каждом рассвете, в каждом луче солнца, в памяти каждого из нас", – заявили в городском совете.

