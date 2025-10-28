Считался пропавшим без вести: подтвердилась гибель сапера Петра Свистяка из Ивано-Франковской области. Фото

На войне погиб военнослужащий Петр Свистяк, который служил сапером в составе инженерно-саперного взвода. Он погиб во время выполнения боевого задания на территории Курской области РФ.

Бойца объявили пропавшим без вести в октябре 2025 года, однако впоследствии информация о его смерти была официально подтверждена. Об этом сообщили в Facebook-группе "Типичный Черниев".

Обстоятельства гибели воина

Петр Свистяк получил смертельные ранения в районе населенного пункта Дарьино во время выполнения своего долга по защите свободы и территориальной целостности Украины. Дата его смерти – 21 января 2025 года.

Погибший воин был уроженцем села Черниев Ивано-Франковской области и проходил службу как сапер первого отделения инженерно-саперного взвода. Ему было 32 года.

"С глубокой скорбью и сожалением сообщаем, что при выполнении боевого задания, защищая свободу, независимость и территориальную целостность Украины, в результате получения ранений несовместимых с жизнью, в районе н.п. Дарьино Курской области РФ погиб наш односельчанин, сапер 1 отделения инженерно-саперного взвода СВИСТЯК Петр Николаевич (01.07.1992-21.01.2025)", – говорится в сообщении.

До 16 октября 2025 года военнослужащий считался пропавшим без вести, а теперь в последний раз возвращается домой на щите.

Прощание с павшим Героем

Траурная колонна прибудет 28 октября в 14:00, выезд – от Дома грусти. Жителей просят образовать живую цепь вдоль улиц Надворнянская и Бандеры до Подгайской, где расположен дом семьи.

Панихида состоится в тот же день в 19:00 по адресу Подгайская, 3. Похоронные мероприятия продлятся 29 октября, начало – в 11:00 часов из дома Героя.

Прощание с сапером состоится в храме Иоанна Крестителя в селе Черниев. Похоронят Петра Свистяка на местном кладбище.

