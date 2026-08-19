Верифицированы 79 человек, которые считались пропавшими без вести: Лубинец рассказал подробности

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел переговоры со коллегой из РФ Яной Лантратовой. Российская сторона установила местонахождение 79 украинских военнослужащих, которые считались пропавшими без вести при особых обстоятельствах.

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Об этом Лубинец сообщил в Telegram. Накануне омбудсман направил соответствующий запрос касательно 1500 наших пропавших без вести граждан.

"На предыдущей встрече я передал первый запрос – 1500 пропавших без вести. Сегодня российская сторона сообщила, что нашла 79 украинских военнопленных", – сообщил уполномоченный ВР.

О чем еще говорили на встрече

Омбудсмены обсудили продолжение процессов обмена. Российская сторона сообщила о посещении нескольких мест, где содержатся украинские военнопленные.

Яна Лантратова приняла решение запустить системный мониторинг мест содержания наших военнопленных, привлекая всю региональную структуру. Посещения будут постоянными, подчеркнул Лубинец.

Со своей стороны он подчеркнул, что ожидает ответа на письмо от семей военнопленных из Еленовки, которое он передал на прошлой встрече. Уполномоченный акцентировал внимание на необходимости первоочередного освобождения пострадавших военнопленных.

"Обменялись письмами для украинских военнопленных от их семей и получили письма от наших защитников для их семей", – сообщил он.

Стороны также обсудили гражданские и гуманитарные вопросы, в частности, ситуацию с незаконно удерживаемыми гражданскими лицами. Лубинец поднял вопрос о создании мониторинговой миссии из числа зарубежных омбудсменов – в настоящее время он находится в стадии проработки.

"Также работаем над возможностью телефонных звонков украинских военнопленных родным и другими гуманитарными направлениями. Самый важный результат переговоров – это наши люди, которые вернулись домой и которых наконец смогли обнять родные. Продолжаем работать, чтобы каждая семья снова была вместе!" – подытожил омбудсман.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 августа Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Домой вернулись 103 военнослужащих, самому старшему из них – 59 лет, самому младшему – 26 лет.

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