Вера, сила и поддержка: украинские полицейские и ветераны войны покорили Карпаты после тяжелых ранений. Фото

С побратимами за спиной ветераны российско-украинской войны покорили Карпаты. Никита – пулеметчик штурмового полка "Цунами" объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Лють". После тяжелого ранения на фронте он 10 дней находился в коме, но победил в поединке за жизнь. Благодаря поддержке полицейских и волонтеров боец осуществил свою мечту – поднялся на вершину горы Пикуй.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"Бок о бок с ним шел Роман Романенко – ветеран полиции и боец батальона специальных операций "Эней" бригады "Лють", который во время выполнения боевого задания потерял ногу", – говорится в посте Facebook.

Роман самостоятельно преодолел подъем. Осуществить задуманное Никите с позывным Кадет помогли волонтеры общественной организации On3Wheels. Доступные путешествия.

"С помощью специализированного французского кресла-"джульетки" они вместе со спецназовцами полиции Львовщины подняли ветерана на вершину. Последние несколько метров Кадет прошел самостоятельно, опираясь на надежные плечи побратимов", – сообщили в Нацполиции.

Поход на Пикуй проходил в дружеской и теплой атмосфере. Ветераны знакомились с новыми людьми, делились боевыми историями, а волонтеры и полицейские поддерживали их на каждом шагу. Особую атмосферу добавили пение под гитару и совместный пикник на вершине.

Все участники восхождения убеждены, что самым большим стимулом в их жизни является семья. Именно любовь к близким и поддержка побратимов помогают преодолевать самые высокие горы – как в прямом, так и в переносном смысле.