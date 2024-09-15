Как бы ни называлась украинская земля – Украина, Гетьманщина, Русь, Скифия, Рутения или Аратта, - она всегда объединяла на своих землях величественные народы, населявшие ее в разные века и неоднократно менявшие ход истории всего человечества. И какие бы имена в разные исторические эпохи не носили эти предки: ории, анты, рутены русыны, роксоланы, готы, гунны, киммерийцы, козаки, – они все предки современного народа, с гордостью носящего имя "украинцы".

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После полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину наиболее остро встал вопрос истории двух сопредельных и государств, и народов, в особенности, населяющих земли страны-агрессора. Ведь именно "исторической справедливостью" московский "царь" Владимир Путин аргументировал действия своих мародеров на территории сопредельного государства. Вот только в его случае эта история — фикция, вымысел психически больных вырожденцев, которые зовут себя российскими "писателями и учеными".

Для понимания определений, будем использовать термин "Украина" - территория нынешней современной Украины в международнопризнанных границах 1991 года и термин "Великая Украина" - территория исторических украинских земель, на которых преимущественно проживало большая часть украинского населения. На Парижской мирной конференции была представлена именно такая карта подтвержденного проживания украинского народа.

Но речь сегодня не пойдет о возвращении исторических территорий Украины в родное материнское лоно. Все же мы ясно видим, что не смотря на убийства украинцев голодом в три этапа в ХХ веке и выселение части активистов этого народа в "места, не столь отдаленные", преимущественно в азиатскую часть бывшего СССР, генетическая память предков, идущая сквозь века, все равно прорастает сквозь камни многовековой московской имперской пропаганды и репрессий, сопоставимых с геноцидом украинской нации. А ее молодые побеги разрывают многотонные покровы лжи, раскалывая ее и прорываясь к свету.

И речь здесь идет об принудительно отчлененных украинских территориях, среди которых Стародубщина, Курщина, Белгородщина, Воронежчина, части нынешних Орловской, Липецкой и Ростовской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, и так называемые Черномория, Зеленый, Серый, Желтый и Малиновый Клины (Серый Клин - юг Омской и Новосибирской областей и Алтайский край пока еще современной РФ. Малиновым Клином называется восточная часть украинского по составу населения Кубани и части Ставрополья, в отличие от Черномории, расположенной на побережье Черного и Азовского морей, Желтый Клин – Надволжье и Надуралье. Раскинувшиеся же земли украинцев на Дальнем Востоке Российской империи, сопоставимые по размерам с самой Украиной, называли Новой Украиной, Зеленой Украиной, Дальневосточной Украиной или, чаще всего, Зеленым Клином. В 1918 году жители Зеленого Клина требовали широкой национальной автономии и даже обсуждали идею своего присоединения к независимой Украинской Народной Республике (УНР) как колонии. Аналогичные требования выдвигала и Кубанская Украина (Малиновый Клин).

Сознательно не будем останавливаться на украинских землях Беларуси –ведь практически вся Гомельщина и Берестейшина - бОльшие части нынешних Гомельской и Брестской области Республики Беларусь, а также украинскому Полесью, разделенному московскими властями намерено, а это - бассейн реки Припять с городами Кобрин, Туров, Пинск, Мозырь, Речица - вписанные героическими буквами в историю своей матери - Украины. Эти регионы наиболее активно протестовали против самовыборов Лукашенко в РБ. Именно поэтому белорусскому диктатору нужно было миллион раз подумать, прежде чем предоставлять свою территорию, войска и технику для вторжения в Украину, и предвидеть возможные последствия для своей страны. Мы также не будем вспоминать о землях переселенных украинцев в Казахстан, - части Серого Клина, а также Желтого Клина – нижнего Надволжья, раскинувшегося на территории нынешних Самарской, Саратовской, Волгоградской, Астраханской областей, а также в Надуралье – в Оренбургской, Уральской, Актюбинской областях, на юге Башкортостана. Число людей, имеющих украинские корни, здесь неофициально переваливает за 1,5 млн. человек.

Также не будем говорить о северной Молдове до города Бельцы – бывшем Хотинском уезде Подольской губернии, а также о когда-то частях Винницкой и Одесской области – нынешнему региону, названному Транснистру ("Приднестровье"), в котором хозяйничают пророссийские сепаратисты. Молдова – европейская страна, и территориальных претензий ни с ее стороны, ни со стороны Украины нету. Равно как и со Словакией, Польшей и Румынией, в отличие от Венгрии, которая почему-то имеет периодические претензии на Закарпатскую область Украины, забыв, что украинцы жили и за Тисой, но мадьяры – генетические родственники ядра московского народа, объединенных в собирательное имя прилагательное "русские", в честь своих завоевателей из Руси, нынешней Украины. Венгры – такие же имперцы, как и их ближайшие родственники россияне. Такая риторика отдельных политиков - популистов об "исторической" справедливости, выведенная на государственный уровень обычно приводит к напряженности, нарушению международного права, эскалации и даже к войне.