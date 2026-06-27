Вечная память: на войне в Украине погибли двое добровольцев из Грузии

В ходе войны против российской агрессии погибли ещё двое грузинских добровольцев — Игорь Бекурашвили и 30-летний Георгий Дамения. Дамения был родом из города Сенаки, последние годы проживал в Украине.

Видео дня

Прощание с погибшими защитниками состоится в ближайшие дни. О гибели добровольцев сообщает грузинское издание SOVA.

Игорь Бекурашвили стал одним из грузинских добровольцев, присоединившихся к защите Украины от российского вторжения. Накануне также стало известно о смерти Георгия Дамении. Ему было 30 лет. Он родился в городе Сенаки в Грузии, а в последние годы жил в Украине, где после начала полномасштабной войны встал на защиту государства.

В Грузии в ближайшие дни состоятся траурные панихиды, во время которых родные, соратники и неравнодушные люди почтят память павших добровольцев. С начала полномасштабного вторжения десятки граждан Грузии встали на сторону Украины, многие из них отдали жизнь, защищая украинскую независимость.

Напоминаем, что, защищая Украину, погиб оператор БПЛА из Львовской области Андрей Комар. Последний бой он принял вблизи Константиновки в апреле этого года, до недавнего времени считался пропавшим без вести.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Киеве простились с военнослужащим Сергеем Белоусюком. Мужественный защитник Украины погиб 10 июня во время эвакуации раненых с поля боя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!