Погиб, спасая раненых: в Киеве простились с военнослужащим Сергеем Белоусюком. Фото

В Киеве простились с военнослужащим Сергеем Белоусюком. Мужественный защитник Украины погиб 10 июня во время эвакуации раненых с поля боя.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Дарницкой РГА Александр Ковтунов.

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"Дарница проводила в последний путь нашего Защитника – Сергея Белоусюка. На щите", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был любящим мужем, заботливым отцом для дочери Евы и надежным другом. С первых дней полномасштабного вторжения он без колебаний встал на защиту Родины.

Герой прошел самые тяжелые участки фронта в Донецкой, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях в составе 72-й ОМБр, а впоследствии – в роте специальной разведки 48-го отдельного разведывательного батальона. Побратимы вспоминают его как настоящего воина. Его самоотверженность и виртуозные навыки водителя не раз спасали жизни на передовой.

К сожалению, 10 июня 2026 года, выполняя одну из самых опасных боевых задач по эвакуации раненых, Сергей спас своих побратимов, но отдал самое ценное – свою жизнь.

"До последнего вздоха он оставался верным присяге и Украине. Мои самые искренние соболезнования жене Анне, дочери, всем родным, близким и сослуживцам. Разделяю вашу боль и склоняю голову в глубокой скорби", – добавил Ковтунов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области в результате вражеского обстрела погиб военнослужащий из Бучи Киевской области Владимир Колесник. Сердце мужественного украинского воина остановилось 7 мая 2024 года.

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