Вблизи иранского острова Харк со спутника заметили вероятный разлив нефти. Фото

В море вблизи иранского острова Харк произошел разлив нефти. Нефтяное пятно растянулось на десятки квадратных километров.

Видео дня

Разлив зафиксировали спутниковые снимки, сделанные 6-8 мая. Об этом говорится в публикации Reuters.

Что известно

Спутниковые снимки, сделанные за последние несколько дней, зафиксировали вероятный разлив нефти вблизи острова Харк, на котором расположен крупнейший нефтяной терминал Ирана. Через этот остров проходит 90% экспорта нефти Тегерана , в основном она идет в Китай.

"Вероятный разлив, который на изображениях выглядит как серо-белое пятно, покрывал воды к западу от 8-километрового острова, как показали снимки спутников Sentinel-1, Sentinel-2 и Sentinel-3 миссии Copernicus, полученные 6-8 мая", – пишет Reuters.

Эксперты считают, что пятно на снимках "визуально похоже на нефть". Площадь разлива исследователь Обсерватории конфликтов и окружающей среды Леон Морленд, которого цитирует Reuters, оценил в около 45 квадратных километров.

Луис Годдард, соучредитель консалтинговой компании Data Desk, которая специализируется на климате и сырьевых товарах, также считает, что на изображениях видно именно нефтяное пятно. Оно, по его словам, потенциально является крупнейшим с начала войны США и Израиля против Ирана 70 дней назад.

Журналисты обратились по этому поводу за комментариями к американским военным и к миссии Ирана при Организации Объединенных Наций в Женеве. Однако не получили ответа.

По словам Морленда, причина возможного разлива и место его возникновения пока неизвестны. Он добавил, что снимки от 8 мая не показали никаких признаков дополнительных активных разливов.

Reuters напоминает, что ВМС США блокировали порты Ирана, пытаясь остановить вход и выход тегеранских танкеров.

В результате и перекрытия Ираном важного для мировой торговли нефтью Ормузского пролива сотни судов оказались заблокированными в Персидском заливе, а мир столкнулся с серьезными перебоями в поставках сырой нефти и поставках нефтепродуктов и сжиженного природного газа.

Как рассказывал OBOZ.UA, накануне США ударили по иранским портам, но отрицали возобновление войны. По крайней мере, об этом сообщали некоторые медиа.

Кроме того, Иран допустил возможность прохода судов через Ормузский пролив – однако потребовал кое-что взамен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!