Валерий Дубиль, БФ 'Надежда', Олег Аверьянов и 'Пожмашина' реализовали более 20 миссий на линию огня.

Валерий Дубиль, БФ молодежной инициативы "Надежда", Олег Аверьянов и "Пожмашина" реализовали более 20 миссий на линию огня. Они передали для военных 15 РЭБов с иммерсионной системой охлаждения, 50 зарядных станций, 100 старлинков.

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"РЭБы жизненно необходимы воинам, чтобы защищать личный состав, позиции, технику. Мы совместно с Олегом Аверьяновым системно доставляем средства радиоэлектронной борьбы, ведь они спасают жизнь наших воинов. Будем и дальше работать ради победы Украины", – сказал председатель наблюдательного совета БФ "Надежда", заместитель Комитета ВР здоровья нации Валерий Дубиль.

За все время полномасштабной войны Олег Аверьянов и "Пожмашина" передали помощь для ВСУ на сумму более 50 миллионов гривен.

"Ежедневно помогаем украинской армии. С начала полномасштабного вторжения мы производили и поставляли "буржуйки" для защитников, которые обороняли нашу страну и жили в землянках. В марте 2022 года температура все еще держалась на низком уровне. Вопросы отопления и утепления жилья для военных были. Далее передавали ребятам в соответствии с запросами: РЭБы, мавики, старлинки, автомобили. Системно поддерживаем всех, кто к нам обращается. Но и те, с кем мы не перестаем сотрудничать – 54 отдельный разведывательный батальон, Прилуцкий 164-й батальон и конечно наши сотрудники, принявшие решение служить в ВСУ", – рассказал Олег Аверьянов.

По его словам, "Пожмашина" сейчас запускает проект по протезированию пиротехников.

"Мы взяли под опеку 15 парней, которые потеряли конечности во время разминирования. Есть территории Украины, которые густо заминированы. Кроме этого, коварный враг установил под минами ловушки. Я сделаю все от себя зависящее, чтобы сделать жизнь наших героев более комфортной, несмотря на ужасные последствия действий РФ. Ни один сознательный украинец не может быть в стороне от трагических событий настоящего. Мое решение: работать в пользу государства и инвестировать в Украину", – подчеркнул Олег Аверьянов.

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