ВАКС безосновательно вводит нововведения, ограничивая права защиты – СМИ

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продолжает вводить новые подходы к трактовке норм уголовного процессуального кодекса, не всегда отвечающих действующему законодательству, и создают прецеденты, ограничивающие права стороны защиты.

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Об этом говорится в статье издания ua.news под заголовком "Дело "Роттердам+": разбор полета ВАКС, второй год – полет нормальный".

В частности, одним из таких нововведений стало установление судом сроков подачи ходатайств о возвращении обвинительных актов и возражений на них на стадии подготовительного судебного заседания по делу "Роттердам+". Однако, как отмечают эксперты, процессуальный кодекс Украины не предусматривает ограничений для сторон судебного производства.

Такие действия суда подвергают сомнению правовую дисциплину и создают искусственные препятствия, ограничивающие права защиты и нарушающие принципы равенства сторон в судебном процессе. Кроме того, когда речь идет об обвинениях, процессуальные правила изменяются в пользу прокуроров: сроки подачи дополнений к возражениям могут быть продлены даже после их истечения.

Правозащитники указывают, что этот подход может привести к выборочному применению процессуальных норм, где правила изменяются в зависимости от обстоятельств, противоречащих требованиям законодательства по обеспечению равенства сторон и справедливого судебного процесса.

Как сообщалось, расследование дела "Роттердам+" длится уже 8 лет, за это время оно четыре раза закрывалось судом и прокуратурой из-за отсутствия состава преступления и истечения максимально возможных сроков.