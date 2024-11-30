В Запорожье переселенцы получают продовольственную помощь от Фонда Рината Ахметова

Для людей, которые были эвакуированы в Запорожье, продолжается выдача гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова. Выдачи производятся в "Зеленом центре Метинвест". Продуктовые наборы предназначены для ВПЛ, которые еще не получали помощь в 2024 году и имеют статус:

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—ВПЛ с инвалидностью;—пенсионеры старше 60 лет;—одинокие родители, опекуны или попечители; —многодетные семьи/семьи или имеющие подтверждение, что содержат трех и более несовершеннолетних детей;

В составе каждого набора продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU