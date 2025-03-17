В Запорожье переселенцы льготных категорий могут получить помощь от Фонда Рината Ахметова

Для переселенцев льготных категорий, проживающих в Запорожье, получающих социальные услуги в "Зеленом центре", продолжается выдача гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова.

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До конца марта продуктовые наборы будут получать люди, которые раньше жили в Волновахской, Херсонской и Веселовской общинах и относятся к следующим категориям:

– ВПЛ с инвалидностью 1-3 группы,

– одинокие родители, опекуны или попечители, воспитывающие несовершеннолетних детей,

– многодетные семьи/семьи или имеющие подтверждение, что содержат трех и более несовершеннолетних детей.

С начала марта помощь уже получили вынужденные переселенцы этих категорий, ранее живших в Малиновской, Михайловской и Степногорской громадах.

В составе каждого набора продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

Фонд передал жителям Украины 13 миллионов продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.