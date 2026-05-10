В Запорожье на берегу Днепра нашли огромного осетра: как он туда попал. Видео

В Запорожье на берегу Днепра нашли крупного осетра длиной около полутора метров. Редкая рыба уже была без признаков жизни. Видео с находкой обнародовали в соцсетях.

Автор ролика показал берег Днепра и саму рыбу, которая лежала у воды. В подписи к видео отметили, что осетра обнаружили на побережье Запорожья.

Также автор добавил: "Жаль, но рыба была уже без признаков жизни".

Возвращение осетра

Осетров в районе Запорожья начали замечать еще в 2025 году. Тогда заместитель директора Институт морской биологии НАН Украины Виктор Демченко объяснял, что после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС рыбы получили возможность снова мигрировать к историческим местам нереста.

По его словам, отсутствие дамбы открыло путь рыбам выше по течению Днепра. И теперь рыба из Черного моря может беспрепятственно подходить до Запорожья. Речь идет примерно о 200 км восстановленного русла реки.

"Уже есть четыре находки осетра русского в Днепре – это были взрослые особи, весом более 10 кг", – рассказывал Демченко.

Исторические места

Ученый также отмечал, что еще до строительства Запорожской и Каховской ГЭС вблизи Запорожья существовали традиционные места нереста осетровых. После сооружения дамб эти территории были фактически уничтожены.

"Теперь осетровая рыба возвращается на свои исторические места", – сказал Демченко.

Вблизи острова Хортица осетров увидели впервые за более чем 70 лет. И, похоже, такие случаи теперь случаются все чаще. Правда, на этот раз рыбу нашли уже мертвой.

