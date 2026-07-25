В Закарпатье мужчину с инвалидностью незаконно удерживали в ТЦК: Лубинец раскрыл подробности

В Закарпатской области мужчину с инвалидностью, имевшего законное право на отсрочку от мобилизации, незаконно удерживали в одном из подразделений ТЦК и СП. После вмешательства Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца его освободили, а право на отсрочку восстановили.

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Об этом случае сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он отметил, что после проверки мужчину освободили, восстановили его право на отсрочку, а материалы о возможных нарушениях направили в правоохранительные органы и соответствующие службы.

По словам Лубинца, к нему обратились с жалобой о возможном нарушении прав жителя Закарпатской области 1970 года рождения.

В обращении говорится, что сотрудники полиции доставили мужчину, имеющего инвалидность, в одно из подразделений Закарпатского областного ТЦК и СП. Несмотря на то, что у него были документы, подтверждающие его законное право на отсрочку от мобилизации, его продолжали удерживать.

Кроме того, в обращении отмечалось, что мужчина болен туберкулёзом, нуждается в постоянном лечении и регулярном приёме лекарств. Однако во время пребывания в ТЦК, по словам заявителя, ему не оказали надлежащей медицинской помощи и не обеспечили возможность своевременно принимать необходимые препараты.

После получения обращения Лубинец поручил своему представителю в Закарпатской области Андрею Крючкову проверить изложенные факты. По результатам проверки мужчину освободили, а его законное право на отсрочку восстановили.

В то же время в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона направили сообщение о возможном превышении полномочий военным должностным лицом. В Государственное бюро расследований также направили сообщение о возможном превышении полномочий сотрудником правоохранительного органа.

Кроме того, в Военную службу правопорядка ВСУ и оперативное командование "Запад" направили обращение с просьбой провести проверку и служебное расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, представители уполномоченного Верховной Рады по правам человека зафиксировали сразу целый ряд нарушений в Николаевском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Среди прочего, зафиксирован факт содержания шестерых мужчин, имевших право на отсрочку от мобилизации.

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