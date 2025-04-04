В выходные погода резко изменится: синоптик рассказала, как долго продлится похолодание в Украине

В ближайшие выходные, 5-6 апреля, погода в Украине резко изменится. Ожидается значительное похолодание и осадки в виде мокрого снега.

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Об этом сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. По ее прогнозам, похолодание продлится, по меньшей мере, до 10 апреля.

Несмотря на то, что в пятницу, 4 апреля, в Украине сохранится теплая и сухая погода, на выходных будет происходить перестройка в атмосфере, рассказала Птуха. Процессы, поступающие с северо-запада, принесут осадки и усиление ветра.

"В уже в субботу, 5 апреля, в западных областях пройдут дожди, вечером с мокрым снегом. Ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду", – сообщила синоптик.

По ее словам, на западе страны ночная температура еще будет держаться в пределах +2…+7 градусов, а днем ожидается +7…+12.

В северных областях днем +10…+15 градусов. На остальной территории в субботу ночью будет +3…+8, а днем столбики термометров поднимутся до +14…+19. Однако днем в субботу уже возможны дожди.

"Самое ощутимое изменение погоды ожидается в воскресенье, 6 апреля. На всей территории страны, кроме юго-востока, прогнозируется умеренный, а с 7 апреля в большинстве областей небольшой дождь и мокрый снег", – предупредила Наталья Птуха.

Вместе с тем и температура воздуха начнет снижаться. Ночью и днем ожидается всего +1…+7 градусов. В западных, северных и центральных областях в ночь на понедельник, 7 апреля возможны заморозки 0…-3.

Только в восточных областях и в юго-восточной части страны в воскресенье днем еще будет сохраняться теплая погода, +10… +16 градусов.

По словам синоптика, похолодание продлится минимум до 10 апреля, причем в дальнейшем существенного изменения погоды в Гидрометцентре пока не прогнозируют.

"По расчетам, которые есть на сегодня, похолодание точно будет удерживаться до 10 апреля, а в дальнейшем будем уточнять. Но изменения ситуации с резким повышением температуры пока не видно", – отметила Наталья Птуха.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам синоптиков, на Украину надвигаются заморозки. Они будут носить потенциально опасный характер. Поэтому следует следить за предупреждениями от синоптиков, чтобы быть готовыми к любому проявлению погоды.

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