В ВСУ ввели систему управления оборонными ресурсами, как в НАТО: как это будет работать

В Министерстве обороны Украины завершили важный этап цифровой трансформации оборонного обеспечения. Подобная система уже работает в странах-участницах НАТО.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в понедельник, 5 января. Отныне она официально работает в армии и используется для управления логистикой, закупками и финансами.

Что известно

По словам главы военного ведомства, ВСУ получили единую экосистему управления ресурсами — от стратегического уровня до каждой воинской части.

"Она автоматизирует процессы оборонных закупок и финансовый учет. Это быстрый инструмент, который минимизирует бюрократию и делает управление ресурсами удобным и прозрачным", – отмечает Шмыгаль.

Министр говорит, что система построена на базе SAP – решения для управления оборонными ресурсами, которое используют более 90% армий стран НАТО. Это дает возможность в реальном времени видеть доступные ресурсы, отслеживать их движение, планировать поставки и принимать решения на основе актуальных данных.

Сегодня в системе уже работают более 1000 воинских частей, подчеркивает глава Минобороны. Она охватывает ключевые направления: от БпЛА и наземных систем вооружения до тылового обеспечения. В будущем в системе будет расширен перечень доступных функций.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство обороны Украины до конца 2025 года завершит реформу системы обеспечения качества оборонной продукции. Военные представительства МОУ будут расформированы, а контроль качества передадут новой структуре государственного гарантирования.

Как сообщал OBOZ.UA, приложение для военных "Армия+" было обновлено – в новой версии приложения был существенно расширен функционал Армия ID, то есть цифрового удостоверения украинского защитника. Также в приложении появилась информационная лента "Пульс". В целом доступ к сервисам "Армия+" стал более удобным.

