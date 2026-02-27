В ВСУ появились цифровые офицеры: Федоров рассказал, за что они будут отвечать

В Вооруженных силах Украины формируют вертикаль цифровых офицеров, которые будут отвечать за интеграцию инноваций и цифровых инструментов в подразделениях. Первый такой специалист уже назначен, а в дальнейшем должности появятся во всех корпусах и бригадах.

Параллельно Министерство обороны продолжает цифровизацию сервисов для военнообязанных. Об этом во время общения с агентством Укринформ сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Цифровые офицеры станут проводниками изменений непосредственно в воинских подразделениях и будут обеспечивать внедрение современных технологических решений. Речь идет о системной работе с инновациями – от организации внутренних цифровых процессов до интеграции новых инструментов управления и коммуникации.

Министр подчеркнул, что формирование такой вертикали должно обеспечить более быстрое внедрение технологических решений в армии и повысить эффективность управления.

Минобороны продолжает совершенствовать процессы, связанные с отсрочками от мобилизации. Сейчас удалось устранить очереди в территориальных центрах комплектования, которые возникали раньше, что стало результатом цифровизации процедур.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина получила исторический пакет поддержки от международных партнеров на Рамштайн, что позволит усилить дроновые подразделения и обеспечить базовый минимум для бригад. Параллельно Минобороны развивает систему цифровых офицеров для внедрения инноваций в армии.

