В ВСУ хотят ввести контракты на 6-9 месяцев: Сырский объяснил, кто их сможет подписать

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что в украинской армии обсуждают новые форматы контрактов для военнослужащих. Речь идет о разных сроках службы – отдельно для добровольцев и для тех, кто уже находится в армии или возвращается после увольнения.

Заявление Сырский сделал в интервью каналу Милитарный. По его словам, в ВСУ сейчас рассматривают несколько вариантов контрактов с разными сроками службы. Главнокомандующий отметил, что эти сроки обсуждали сами военные, а командование учитывало различные подходы и видение.

Короткие контракты

Один из вариантов предусматривает контракт на 6– 9 месяцев для военных, которые ранее уволились со службы по состоянию здоровья, но хотят вернуться в армию. Сырский сказал, что многие из таких военнослужащих хотели бы подписать именно короткий контракт.

Также он подтвердил информацию о возможном появлении 10-месячного контракта для тех бойцов, которые уже служат в армии. А для добровольцев-новобранцев, по словам главкома, планируют ввести контракты сроком на два года и более.

"Для тех, кто не хочет заключать контракт, – просто мобилизация", – подытожил Сырский.

Новые правила ротации

Кроме вопроса контрактов, в ВСУ изменили правила ротации военных на передовой. Ранее Сырский подписал приказ, который устанавливает новые ограничения относительно пребывания бойцов на позициях.

Теперь военные должны находиться на передовой не дольше двух месяцев подряд. После этого им должны обеспечить ротацию, отдых и медицинский осмотр.

В ВСУ объясняют, что решение связано с изменением характера боевых действий из-за массового использования дронов. Также командование подчеркивает необходимость сохранить физическое состояние и боеспособность военнослужащих. За нарушение новых требований командиры будут нести ответственность.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что командующий ВСУ рассказал, что в Украине для военнослужащих установят минимальный уровень денежного обеспечения в месяц на уровне 30 тысяч гривен. Это – без учета всех существующих доплат. Соответствующие изменения должны быть утверждены до конца мая текущего года.

