Сырский назвал уровень минимальной зарплаты для военных и объяснил, кто получит доплаты

В Украине для военнослужащих Вооруженных Сил установят минимальный уровень денежного обеспечения в месяц на уровне 30 тысяч гривен. Это – без учета всех существующих доплат.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что соответствующие изменения должны быть утверждены до конца мая текущего года.

Зарплаты военных

"Минимальный уровень денежного обеспечения будет 30 тысяч гривен", – сказал командующий ВСУ.

Александр Сырский подчеркнул, что речь идет об окладе, а все доплаты для всех категорий военнослужащих сохраняются. Первоначально доплаты предоставляются военным, которые участвуют в активных боевых действиях.

"В первую очередь это для военнослужащих механизированных, мотопехотных, десантно-штурмовых, бригад морской пехоты. То есть те должности, которых не хватает на поле боя", – пояснил генерал.

Необратимый процесс

Относительно денежного обеспечения командующий ВСУ сослался на соответствующий приказ Верховного Главнокомандующего – то есть, президента страны.

"Конечно, все цифры будут определяться генеральным штабом и все это, опять же, связано с уровнем мобилизации и ситуации на поле боя. Нам задание от Верховного Главнокомандующего – определить до конца мая месяца. Все эти изменения, они заработают и этот процесс будет уже необратимым. То есть, на конец мая эти изменения должны уже начать внедряться", – объяснил Александр Сырский.

Другие изменения

Также командующий ВСУ рассказал, что уже вскоре будут точно определены новые сроки ротаций военных (не более, чем до двух месяцев на передовой), и добавил, что за такой ротацией будет пристальное внимание. Генерал пояснил – новые сроки пребывания "на нуле" связаны прежде всего с изменениями понятий.

"Сейчас меняются и сроки, и показатели глубины, ширины фронта. Потому что понятие глубины фронта растет, глубина становится больше. Также появляются новые понятия, такие как "зона инфильтрации". Все это, конечно, накладывает свои определенные особенности, в том числе и на ротацию наших военнослужащих", – пояснил генерал.

Александр Сирский добавил, что сейчас "сам процесс ротации, замены на позициях, в принципе, такая же военная операция, как и наступление, к которому надо детально готовиться".

Как сообщал OBOZ.UA, недавно командующий ВСУ подписал приказ о масштабировании работы по сбору, обработке и сохранению информации о нарушении международного гуманитарного права со стороны российских оккупационных войск. Это будет способствовать тому, чтобы каждое военное преступление РФ было зафиксировано, каждое доказательство – сохранено, а каждый преступник – установлен.

