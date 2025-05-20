В Одесской области мужчина раздавал советы, как избежать мобилизации, и поплатился: как его наказал суд

В Одесской области мужчину привлекли к уголовной ответственности за советы, как избежать мобилизации. Житель поселка Затока распространял в Telegram-канале различные "лайфхаки", чтобы предотвратить призыв и подчеркивал, что не собирается идти защищать страну.

Видео дня

Об этом говорится в приговоре Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области, принятого 8 мая. Обвиняемого приговорили к пяти годам лишения свободы, но впоследствии это наказание заменили на два года испытательного срока.

Согласно материалам дела, в своих публикациях мужчина призывал людей избегать контактов с военнослужащими ТЦК и СП, не подписывать никаких документов, симулировать проблемы со здоровьем во избежание призыва и сопротивляться в случае задержания.

В январе и мае 2024 года житель Одесской области распространял сообщения, в которых утверждал о незаконности действий представителей ТЦК и СП, поскольку, по его мнению, они не имеют права вручать повестки без решения суда. Мужчина также заявлял, что не считает своим долгом защищать Украину и не намерен этого делать.

Обвиняемый раскаялся в содеянном и заключил соглашение о признании виновности с прокурором. Суд назначил ему наказание в виде двух лет испытательного срока. Решение суда может быть обжаловано путем подачи апелляции в течение 30 дней со дня его провозглашения.

Напомним, в Черкасской области мужчина уклонился от мобилизации. Суд приговорил его к трем годам заключения. Свое нежелание становиться на защиту Украины обвиняемый аргументировал тем, что его родным хорошо живется на оккупированной территории, а мобилизацию он считает несправедливой.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на Николаевщине мужчина получил три боевые повестки, однако уклонился от мобилизации. Во время судебного заседания военнообязанный утверждал, что его признали непригодным к военной службе. За это мужчине "светит" три года тюрьмы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!