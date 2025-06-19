'Случилось за секунду': в Кривом Роге пятилетний мальчик провалился в канализационный люк. Фото и видео

В Кривом Роге пятилетний ребенок упал в канализационный колодец и получил травмы. В результате происшествия медики диагностировали у мальчика ушиб грудной клетки.

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Все обстоятельства инцидента выясняет полиция, после чего будет предоставлена квалификация дела. Об этом говорится в сюжете "Суспільне Дніпро".

Мать пострадавшего ребенка Элла Мирошникова рассказала, что все произошло за считаные секунды, когда ее сын Захар играл во дворе с мячом. Женщина отметила, что ее сын успел ухватиться за край люка руками.

Соседка семьи Ольга увидела, что ребенок упал в люк, и помогла ему выбраться. Также женщина отметила, что обычно дети обходят люки, потому что знают об их опасности.

"Они играли здесь с мячом, и это произошло за секунды. Я возвращаюсь на крик и вижу, что он вылезает из люка, я бегом к нему. Если бы младше ребенок был, он просто остался бы там", – сказала соседка пострадавшего ребенка.

Мать Захара после инцидента вызвала бригаду экстренной помощи, и медики диагностировали у ребенка ушиб грудной клетки. В свою очередь, глава ОСМД Валерий Полянский, на территории которого расположен этот канализационный колодец, рассказал, что объект принадлежит "Кривбассводоканалу". Сейчас, по словам мужчины, во избежание несчастных случаев жители дома самостоятельно поставили сверху бетонные заграждения. В коммунальном предприятии рассказали, что занимаются устранением проблемы.

Напомним, в Нежинском районе Черниговской области двоих детей 2013 года рождения ударило током на железнодорожной станции. Инцидент произошел вечером 11 июня. Один из несовершеннолетних находится в реанимации.

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