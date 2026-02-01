В Виннице неизвестный стрелял в работников ТЦК, после чего скрылся: детали

В Виннице днем 1 февраля неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в сторону работников ТЦК и полицейских. После стрельбы он скрылся с места происшествия. Сейчас полиция проводит оперативные мероприятия для установления и задержания злоумышленника.

Сообщение о выстрелах поступило в полицию около 10:40. О стрельбе сообщили в полиции Винницкой области.

Происшествие произошло на перекрестке улиц Малевича и Героев Нацгвардии, где в этот момент находилась группа оповещения. По предварительным данным, неизвестный мужчина открыл огонь в их сторону, после чего быстро покинул место происшествия.

К счастью, в результате стрельбы никто из работников ТЦК, полицейских или прохожих не пострадал. Правоохранители сразу сориентировали наряды на поиск подозреваемого. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа, специалисты фиксируют обстоятельства происшествия и изымают возможные вещественные доказательства. Полиция устанавливает личность стрелка, а также мотивы его действий. Правоохранители призывают граждан, которые могли быть свидетелями происшествия или имеют какую-либо информацию, обращаться в полицию.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что утром в субботу, 31 января, в поселке Новогуйвинское под Житомиром произошел конфликт между сотрудниками Территориального центра комплектования, Национальной полиции и группой местных жителей. Во время толкотни военнослужащий произвел выстрел из стартового пистолета в землю.

