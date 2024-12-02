В Виннице драгер 'не выдержал' дозы алкоголя в организме водителя: как наказали нарушителя. Фото

1 ноября, ночью, в Виннице работники патрульной полиции за нарушение правил дорожного движения остановили водителя. За рулем находился мужчина с явными признаками алкогольного опьянения.

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Об этом сообщает Патрульная полиция Винницкой области в Facebook. После проверки на спецприборе Драгер, выяснилось, что в организме водителя, вероятно, было более 5 промилле алкоголя.

"Сегодня ночью на улице Театральной за нарушение ПДД патрульные остановили автомобиль Hyundai Santa Fe. Инспекторы заметили у него признаки опьянения: запах алкоголя из полости рта, нарушение координации движений. Водителю предложили пройти проверку на спецприборе "Драгер", – говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, из-за превышенного содержания дозы алкоголя в организме водителя, прибор "не выдержал" и стрелки на экране показали вверх.

На водителя автомобиля Hyundai Santa Fe патрульные составили протокол по ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения), а также вынесено постановление по ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора) и ч. 3 ст. 122 (нарушение правил остановки или стоянки, создающих препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения).

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 18 ноября, в Хмельницком произошло дорожно-транспортное происшествие: пьяный водитель въехал в остановку общественного транспорта. Известно, что три человека погибли, также повреждены два транспортных средства.

По словам полиции, стоящие на остановке три женщины (60, 56 и 53 лет) погибли от травм, несовместимых с жизнью. Следует отметить, что водитель находился за рулем с явными признаками алкогольного опьянения. Правоохранители задержали его на месте происшествия.

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