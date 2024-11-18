В Хмельницком пьяный водитель влетел в остановку транспорта, погибли три человека: момент аварии попал на видео

В понедельник, 18 ноября, в Хмельницком произошло дорожно-транспортное происшествие: пьяный водитель въехал в остановку общественного транспорта. Известно, что три человека погибли, также повреждены два транспортных средства.

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ДТП произошло у перекрестка улиц Заречанская и Победы. Об этом сообщила патрульная полиция Хмельницкой области в Facebook.

"Водитель автомобиля BMW X6, двигаясь по ул. Заричанский допустил столкновение с автомобилями Skoda Octavia и Mazda, после чего въехал в остановку общественного транспорта", - отметили правоохранители.

По словам полиции три женщины (60, 56 и 53 лет), которые стояли на остановке, погибли от травм не совместимых с жизнью. Следует отметить, что водитель находился за рулем с явными признаками алкогольного опьянения. Правоохранители задержали его на месте происшествия, сейчас там работают соответствующие службы.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителями в состоянии опьянения, повлекшее гибель нескольких человек). Санкция данной статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, что в городе Кременчуг Полтавской области утром 13 ноября произошло ДТП. На нерегулируемом переходе скорая сбила 13-летнего мальчика на самокате. Ребенок с телесными повреждениями был госпитализирован в городскую детскую больницу.

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