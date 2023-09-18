В Умани завершились мероприятия по случаю празднования Рош ха-Шана: паломники начали покидать город. Фото и видео

В Умани (Черкасская область) 18 сентября завершилось празднование начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм – Рош ха-Шана. Начиная примерно с 8:00 паломники-хасиды стали выезжать из города.

Об этом сообщила в Telegram пресс-служба ГСЧС Украины. "Праздничные мероприятия прошли без существенных нарушений", – отчитались чрезвычайщики.

Представители ведомства отметили, что для уменьшения риска различных инцидентов постоянно проводили профилактические беседы с паломниками, а в случае необходимости – оказывали помощь.

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В местах массового скопления паломников осуществлялось круглосуточное дежурство семи постов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, из которых четыре пожарно-спасательных, два водолазно-спасательных и один пост мониторинга радиационной и химической обстановки.

"Дополнительно были вовлечены пешие дозоры ГСЧС, передвижной пункт управления и кинологический расчет", – рассказала пресс-служба.

Отмечается, что сводный отряд ГСЧС остается в городе и продолжает осуществлять мероприятия по обеспечению пожарной и техногенной безопасности.

Напомним: в 2023-м праздник Рош ха-Шана (еврейский Новый год) отмечался с 15 по 17 сентября. В этот раз в Умань, несмотря на угрозу российских обстрелов, прибыло более 35 тысяч иностранных паломников.

Как писал OBOZREVATEL:

– С 11 сентября в Умани действовал особый режим въезда/выезда и передвижения по городу. В районе паломничества полицейские несли службу в усиленном режиме, задействовав пешие патрули.

– Для поддержания правопорядка на помощь местной полиции в город прибыли копы из Израиля.

– 17 сентября во время празднования Рош ха-Шана в Умани скончался паломник. Ему резко стало плохо, медики констатировали смерть на месте происшествия.

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