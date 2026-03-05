В Украину заходит прохладная воздушная масса: синоптики сказали, где в пятницу выпадет мокрый снег. Карта

В пятницу, 6 марта, в Украину постепенно будет поступать прохладная воздушная масса, которая принесет снижение температуры. Почти по всей территории ожидается сухая погода.

В то же время в центральных и восточных регионах не обойдется без мокрого снега и дождя. Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометеорологический центр.

Прогноз погоды в Украине на 6 марта

По информации метеорологов, в Украину будет поступать поле повышенного давления из Западной Европы, из-за чего погода преимущественно будет оставаться без осадков. В то же время атмосферный фронт вызовет ночные осадки в северо-восточных и центральных областях, а днем на юго-востоке и востоке страны возможны небольшой мокрый снег и дождь.

"На высотах к нам будет поступать прохладная воздушная масса с северных направлений, поэтому ночью прогнозируем от 3° тепла до 2° мороза (в Карпатах 3-8° мороза), днем в пределах 1-6° тепла, несколько теплее – на западе страны и юге Одесской области +6..+11°", – говорится в сообщении.

Синоптическая ситуация на Киевщине

В Киевской области и в столице ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Ночью на дорогах местами возможна гололедица. Температура в области ночью от -2° до +3°, днем 1–6° тепла; в столице ночью 0–2° мороза, днем 3–5° тепла.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Также синоптики предупреждают, что 5–6 марта на реке Южный Буг и ее притоках (Згар, Савранка, Гнилой Тикич, Великая Вись) в Винницкой, Черкасской и Одесской областях ожидается повышение уровня воды на 0,1– 0,4 м по сравнению с показателями 5 марта. Возможен выход воды на пойму и ее содержание на ней. Уровень опасности – желтый.

"На реках Кодыма, Мертвовод, в Николаевской области, на р. Ингул в г. Кропивницкий и на р. Тилигул возле поста Березовка (Одесская обл.) будет удерживаться вода на поймах с частичным обтоплением жилых домов отдельных прирусловых улиц", – указано в сообщении.

С 6 по 8 марта на реке Западный Буг возле села Литовеж, на Волыни, ожидается постепенное повышение уровня воды на 0,2–0,7 м из-за прохождения водопойной волны. Возможен начальный выход воды на пойму. Уровень опасности – желтый.

