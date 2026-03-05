Солнечно, приятно и кофмортно: в Гидрометцентре порадовали украинцев прогнозом погоды

Весеннее потепление набирает обороты. Погода в Украине до конца рабочей недели, на выходных, в частности, на 8 марта, а также в начале следующей рабочей недели обещает стабильные дневные "плюсы", которые станут нормой.

К сожалению, еще в течение длительного времени в стране будут сохраняться ночные морозы, хотя и не слишком мощные. В то же время в ряде регионов, в частности, на Закарпатье, воздух будет прогреваться до рекордных +15 градусов.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Весна в Украине набирает обороты?

Над Украиной в ближайшие дни практически все время будет господствовать поле повышенного атмосферного давления, что означает погоду с прояснениями и без осадков, рассказала Наталья Птуха. "Но все равно определенные колебания могут быть, особенно 6-7 марта за счет прохождения циклона на северо-восток от территории Украины. Его атмосферные фронты могут немножечко нас задеть, преимущественно это будет проявляться в большей облачности, но все же небольшие осадки, преимущественно смешанной фазы, могут быть", – уточнила она.

Так, в четверг, 5 марта, практически всюду в Украине будет господствовать поле повышенного давления, осадков не будет. Но на востоке и северо-востоке эти атмосферные фронты станут причиной небольшого мокрого снега и дождя. В то же время в страну будет поступать более прохладный воздух с северо-запада, но на температуры сильно не повлияет. В ночные часы будет оставаться слабый "минус", а днем +4... +9 градусов. На Закарпатье и юге Украины в этот день ожидается до +14 градусов. Вместе с тем прохладнее будет на северо-востоке, на Черниговщине, Сумщине, где за счет атмосферного фронта днем могут быть осадки и +1... +6 градусов.

В пятницу на левобережье синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь, которые вызовут те же атмосферные фронты. На остальной территории страны осадков не будет. В ночные часы будет +3... -4 градуса, в дневные +2... +9 градусов. Максимум температур будет зафиксирован на Закарпатье на юге, до +8... +14 градусов.

В субботу снова произойдет повышение атмосферного давления, благодаря чему в этот день осадков не будет в большинстве регионов. Ожидается больше прояснений, в то же время "температуры ночью могут немного снизиться за счет прояснений, ведь, если нет облаков, то соответственно интенсивнее происходит выхолаживание", – объяснила синоптик. В ночь на 7 марта ночью может быть -1... -6 градусов, а днем за счет прояснений уже +3... +11 градусов. За счет такой смены температур от "минусовых" до "плюсовых" "ночью и утром в северных и северо-восточных областях на дорогах местами может быть гололедица, поэтому надо быть осторожными", – предупредила Наталья Птуха.

Воскресенье и понедельник, 8 и 9 марта, будут очень похожими по погоде. В эти дни будет ощущаться влияние антициклона, будет больше прояснений, без осадков. "Днем будет достаточно солнечно, приятно, комфортно в большинстве областей". Ночью синоптики прогнозируют +1... -6 градусов, днем +5... +11 градусов, "в западных областях вообще до +15 градусов". Зато на востоке и северо-востоке несколько прохладнее, до +1... +7 градусов "за счет большей облачности из-за влияния прохладной воздушной массы с северо-востока", – объяснила синоптик.

Когда из Украины уйдут морозы

Могут ли ночные морозы понемногу уходить из Украины? "Могут быть определенные колебания на несколько суток в каких-то регионах, например, западных, южных, где, возможно, ночная температура уже эти несколько дней не будет опускаться ниже нуля. Но все равно стабильной, устойчивой тенденции того, что ночные морозы будут отступать, нет. Потому что, даже по предварительным расчетам прогностических центров и наших специалистов, первая декада марта в Украине будет с небольшими ночными морозами. Такой характер погоды может остаться и на вторую декаду месяца, ведь будут влиять преимущественно антициклоны, поля повышенного атмосферного давления", – ответила Наталья Птуха.

Она добавила, что в марте воздух еще не настолько прогрет, чтобы ночью также стабильно были "плюсы". "Кое-где все равно еще может быть небольшой "минус", но локально, конечно, в некоторых регионах, в зависимости от местности, рельефа, температуры могут настолько и не опускаться".

В то же время синоптик сообщила, что сильных морозов в обозримой перспективе в Гидрометцентре также не ожидают. "А ночные небольшие морозы все же еще могут быть, но это достаточно характерная погода для марта".

Детальный прогноз погоды на каждый день по регионам Украины

Украинский гидрометеорологический центр обнародовал прогноз погоды на период до 9 марта. Он показывает, что почти во всех регионах страны в эти дни будут сохраняться ночные морозы, в то время как в дневные часы будут преобладать "плюсы".

Так, в пятницу, 6 марта, в Украине ожидается облачная погода без осадков. Почти везде в ночные часы температура будет колебаться вокруг отметки 0 градусов. Зато днем будут положительные значения. Теплее всего в этот день будет на западе страны, в Одесской области и Запорожье, где столбик термометра может подниматься до +8... +9 градусов.

В субботу, 7 марта, по всей территории Украины ожидаются прояснения. Ожидается усиление ночных морозов и повышение дневных температур. Прохладнее всего ночью будет на севере, западе, северо-западе и на Луганщине, где температуры будут опускаться до -4... -5 градусов. Самые высокие температурные показатели синоптики прогнозируют на Закарпатье, где ожидается до +13 градусов.

В воскресенье, 8 марта, сохранится погода с прояснениями и ночными морозами до -4 градусов, которые возможны на севере, северо-востоке и отдельных регионах запада страны. В то же время в дневные часы будут царить достаточно высокие температуры, до +13... +15 на западе и до +8... +10 градусов на юге.

В понедельник, 9 марта, в стране, как и в предыдущие дни, ожидается погода с прояснениями. Во всех регионах ожидаются ночные морозы, на севере и востоке до -4... -5 градусов. В то же время днем воздух будет прогреваться до существенных "плюсов". Теплее всего в этот день будет на западе, до +13... +15 градусов, прохладнее всего на востоке, до +2 градусов.