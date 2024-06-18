В Украину возвращается жара: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 18 июня

Во вторник, 18 июня, в Украину возвращается жара. Впрочем, кое-где возможна переменная облачность.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр". Осадков синоптики не прогнозируют.

"Без осадков, лишь днем в восточных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с", – сообщили в "Укргидрометцентре".

В Киевской области во вторник, 18 июня, также прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°С, днем 25-30°С. В Киеве ночью 15-17°С, днем 26-28°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 18 июня в Киеве облаков на небе не будет, день обещает быть ясным. Без осадков.

Напомним, май 2024 года в Киеве вошел в десятку самых сухих в рейтинге осадков с 1891 года. Он занял восьмое место в 15 мм осадков или 23% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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