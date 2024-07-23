В Украину возвращается жара: синоптик дала детальный прогноз и рассказала, ждать ли еще дождей. Карта

В среду, 24 июля, в большинстве областей Украины ожидается комфортная погода. Однако уже вскоре в Украину снова вернется жара.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, в большинстве регионов температура воздуха 24 июля составит +25...+29 °С.

В то же время юг Украины стабильно удерживает жаркую сухую погоду. Так, в среду в южных областях ожидается до +30…+34 °С.

Ночью температура опустится до +16…+20 °С. В западных областях возможны дожди с грозами, в то время как на остальной территории страны ожидается сухая солнечная погода.

В Киеве 24 июля дожди не ожидаются. Ночью температура опустится до +18 °С, днем составит +28 °С.

В четверг и пятницу, 25-26 июля, по всей Украине, кроме значительной части юга и юго-востока, сохранится свежая и комфортная погода.

Однако 28 и 29 июля вернется жара до +30…+34 °С. На юге и юго-востоке температура может подняться до +34…+37 °С.

Ранее в Укргидрометцентре объяснили, что аномальные температуры в Украине, вероятно, вызваны климатическими изменениями. Новые рекордные значения могут быть близки к абсолютным максимумам в стране.

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июня 2024 года в Киеве. Этот месяц вошел в десятку самых влажных с начала наблюдений 1891 года.

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