В Украину ворвётся холодный атмосферный фронт: синоптик рассказала, чего ожидать. Карта

Во вторник, 23 июня, в Украине в большинстве областей ожидаются дожди с грозами. Кроме того, местами возможны порывы ветра.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По её словам, в понедельник большинство регионов Украины будут находиться под влиянием холодного атмосферного фронта.

В то же время в северных областях, а также на Волыни и в Ровенской области уже днем осадки прекратятся. В этих регионах прогнозируется прояснение. Температура воздуха в большинстве областей составит от +24 до +29 градусов. На юге и юго-востоке страны будет жарче — от +27 до +32 градусов.

В Киеве дождь с грозой ожидается в ближайшую ночь. Однако уже днем 23 июня осадки прекратятся. В столице термометры покажут до +30 градусов. После прохождения холодного атмосферного фронта температура снизится до +27.

Напомним, в ближайшие дни на значительной части территории Европы будет царить сильная жара. В отдельных странах температура воздуха превысит +40 градусов. Однако в Украине ожидается гораздо более комфортная погода.

Также OBOZ.UA сообщал, что самые высокие температуры в Украине летом обычно бывают в июле, но в этом году различные прогнозы не дают единой картины относительно того, какой будет средняя температура за весь сезон. Этим летом температура будет бить рекорды именно на западе Украины.

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