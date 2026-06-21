Придет ли в Украину жара +40 из Европы: синоптик ответила

В ближайшие дни на значительной части территории Европы будет царить сильная жара. В отдельных странах температура воздуха превысит +40 градусов. Однако в Украине ожидается гораздо более комфортная погода.

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Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. По её словам, волна экстремальной жары охватит почти всю Европу, однако до Украины она не дойдёт.

Наиболее сложная ситуация, отмечает Диденко, ожидается во Франции и Испании. Там температура воздуха будет достигать, а местами и превышать отметку +40 градусов. В течение недели жаркая погода распространится практически на всю Западную Европу.

Погода в Украине в ближайшие дни

В Украине 22 июня Диденко прогнозирует летнюю, но умеренную температуру. В большинстве областей воздух прогреется до +25...+29 градусов, а местами столбики термометров могут подняться до +30 градусов.

Дожди и грозы могут охватить западные и северные регионы, а также Черкасскую и Полтавскую области. Вечером возможны дожди в Харьковской области.

В Киеве в понедельник температура воздуха составит около +30 градусов. В столице местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

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