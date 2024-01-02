В Украину ворвется воздух из Арктики: синоптик сказала, когда ударят морозы до минус 15. Карта

Первая неделя Нового года принесет в Украину похолодание. Под влиянием арктической воздушной массы с 3 по 6 января окажутся северные и восточные области Украины, а также Полтавщина и Днепропетровщина.

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Об этом на своем канале в Telegram сообщила народный синоптик Наталья Диденко. По ее словам, похолодание в Украине будет обусловлено приходом холодного воздуха из Арктики.

"Наибольшие показатели могут достигать в ночные часы -10..-15 градусов, при прояснениях еще на 2-3 градуса ниже. Избегнут морозов наши южная и западная части, там на неделе будет тепло, даже с плюсами", – говорится в сообщении.

Морозы ослабеют, по предварительным прогнозам, с 7 января.

В прогнозе Украинского гидрометцентра говорится, что 3, 4 и 5 января сильные ночные морозы ударят в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Ночью там прогнозируется от -10 до -17 градусов. Днем в этих регионах ожидается от -4 до -11 градусов.

В центре и востоке Украины 3-5 января днем будет от 0 до -2 градусов, ночью прогнозируют от -1 до -6.

В то же время на западе и на юге столбики термометров днем поднимутся до +9 градусов. Ночью следует ожидать от +5 до -1.

Во вторник, 2 января, облачно будет во всех регионах Украины. Об этом на западе и севере прогнозируется дождь с мокрым снегом. В других регионах без существенных осадков.

Температура на западе и севере от -1 до +1 днем и ночью. На юге, в центре и востоке днем будет от +6 до +9, ночью от +1 до +6.

Как сообщал OBOZ.UA, в Укргидрометцентре рассказали, что в начале 2024 года в Украине ожидается аномально теплая погода. В некоторых регионах нашей страны воздух прогреется до +9..+11 градусов.

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