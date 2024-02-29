В Украину ворвется тепло до 19 градусов, но есть нюанс: синоптики дали прогноз на начало марта. Карта

Начало весны порадует украинцев существенным потеплением и солнечными днями. В некоторых регионах нашей страны воздух прогреется до +19 градусов.

В то же время в части областей пока сохранится морозная погода. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В пятницу, 1 марта, самая высокая температура прогнозируется на западе Украины. В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Хмельницкой и Черновицкой областях воздух прогреется до +15…+19 градусов.

На юге Украины ожидается от 7 до 12 градусов выше нуля. Также весеннее тепло будет в центральных и северных регионах. Однако на востоке будет немного прохладнее.

В Донецкой, Луганской и Харьковской областях в течение дня ожидается +6…+9 градусов. Более того, ночью в этой части Украины ударят морозы до 4 градусов.

В субботу, 2 марта, погода не претерпит существенных изменений. По всей территории Украины синоптики прогнозируют солнечную погоду. Самые высокие температурные показатели сохранятся на западе – до +19 градусов.

В южных и центральных областях синоптики прогнозируют +9…+11 градусов. При чем на юге Украины ночью будут небольшие заморозки.

Также морозная погода ночью сохранится на востоке. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях ночью температура опустится до 3 градусов мороза. Днем в этих регионах ожидается солнечная погода и до 10 градусов тепла.

В воскресенье, 3 марта, температура немного опустится, а ночью в большинстве областей будут небольшие заморозки. Ниже нуля температура опустится ночью на севере, юге, в центре и на востоке Украины.

В течение дня самая высокая температура будет в западных регионах – до +15 градусов. На северо-востоке в течение дня ожидается +6…+8 градусов.

Осадков в этот день не предвидится. Во всех областях синоптики прогнозируют переменную облачность.

В начале следующей недели, 4 марта, в юго-восточной части Украины ожидаются осадки. Небольшой дождь будет в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях и в Крыму. На Луганщине синоптики прогнозируют мокрый снег.

В остальных областях будет переменная облачность. Ночью на севере и востоке Украины столбики термометров покажут 1-3 градуса мороза.

При этом самые высокие температурные показатели по-прежнему сохранятся на западе Украины. Здесь ожидается +13…+15 градусов.

Напомним, в первый месяц весны 2024 года температура воздуха ожидается выше нормы. Однако не обойдется в марте без заморозков и снега. В начале марта ожидается плюсовая температура, однако уже после 9 марта в большинстве областей ожидаются морозы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!